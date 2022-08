Oulun Vänmanninsaareen Solo Sokos -hotelli

Terwa Towerin valmistuminen tuo helpotusta Oulun seudun majoituskapasiteettiin

Vänmannin tekosaareen, Oulun pääkirjaston taakse ja Meritorin alueelle, suunnitellaan toteutettavan hankekokonaisuus, joka koostuu hotellista ravintoloineen, huoneistohotellista ja toimistoista. Kokonaisuus on suunnitteluvaiheessa kulkenut nimellä Terwa Tower.

Terwa Towerin hotellin valmistuminen kulttuuripääkaupunkivuodeksi 2026 on tärkeää, sillä Oulun tämänhetkinen hotellikapasiteetti ei tule riittämään kulttuuripääkaupunkivuoden ja tulevien vuosien majoitustarpeeseen. Oulun hotellien käyttöasteet ovat nykyisellään Suomen korkeimpia ja majoituskapasiteetin rajallisuus rajoittaa jo nyt tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä.

Kuokka maahan 2024, ovet auki 2026

Terwa Kiinteistökehitys Oy, Terwa Management Oy ja YIT Talo Oy (nyk. YIT Suomi Oy) saivat suunnitteluvarauksen Terwa Tower -hankkeelle vuonna 2018. Osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä saatuaan hankkeeseen mukaan vahvan ja luotettavan pohjoissuomalaisen toimijan, Osuuskauppa Arinan. Terwa Toweriin on tavoitteena avata korkeatasoinen 240 huoneen, ruokaravintolan, ylimmässä kerroksessa sijaitsevan näköalaravintolan sekä asiakassaunat sisältävä Solo Sokos -hotelli. Koko hankkeen rakentamisajan työllistämisvaikutus on arviolta 460 henkilötyövuotta. Hotelli tulee valmistuttuaan tarjoamaan noin 100 uutta työpaikkaa.

Hotellin lisäksi Terwa Tower -hankekokonaisuuteen kuuluu City Suites -huoneistohotelli ja toimistotilaa. Terwa Tower -hankkeen myötä Oulun jokisuisto saa arvonsa mukaisesti rakennettua rantaympäristöä. Vänmannin tekosaari rakentuu loppuun ja saaresta tulee oululaisille asteen verran viihtyisämpi olohuone. Suunnittelun lähtökohtana on ollut hioa hankkeesta arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. Alueen suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa Oulun kaupungin suistokaupunkivisio, Oulun kaupunkistrategia 2030 ja Keskustavisio 2040. Hankkeen on tarkoitus valmistua Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuodeksi. Terwa Towerin rakentaa YIT Suomi Oy.

Avattava hotelli ja koko hankkeen tuomat palvelut mahdollistavat pohjoista eksotiikkaa etsivien ja majoitukseltaan korkeaa laatua arvostavien matkailijoiden viipymisen Oulussa. Lisääntyvä turismi tuo elinvoimaa ja vaurautta Oululle ja Oulun historiaan, nykyhetkeen, luontoon ja urbaaniin kaupunkikulttuuriin ihastuminen mahdollistuu yhä useammalle. Hotelli ja sen palvelut, muun muassa ruokaravintola ja näköalaravintola, ovat niin matkailijoiden kuin oululaistenkin käytettävissä. Yksistään Oulu tarvitsee kulttuuripääkaupunkivuonna lisää majoituskapasiteettia, mutta uuden, korkeatasoisen hotellin merkitys koko seudun vieraita palvelevana kohteena yltää kauas tuleviin vuosiin.

Oululaisten hankkeesta yhteiseksi olohuoneeksi

Terwa Tower -hanketta on valmisteltu erinomaisessa yhteistyössä Terwa Kiinteistökehityksen, Terwa Managementin, YIT Suomen ja Osuuskauppa Arinan sekä Oulun kaupungin kanssa ja taustalla on laajat ja huolelliset selvitykset sekä suunnitelmat. Niissä on tutkittu lukuisia asioita aina valon ja varjon liikkeistä liikenteen sujumiseen. Asemakaavamuutos, joka voimaan tullessaan mahdollistaa Terwa Towerin toteuttamisen, on kaupungin normaalissa, julkisessa kaavoitusprosessissa.

Hankkeen suunnittelijat, rakennuttajat ja rakentajat sekä valittu operaattori ovat pääosin pohjoissuomalaisia ihmisiä ja yrityksiä, jotka tuntevat vastuunsa kaupungin yhden merkittävimmän kohteen tulevaisuudesta.

”Haluamme, että Terwa Tower on hanke, josta jokainen oululainen voi olla ylpeä. Tulemme tekemään yhteistyötä niin aktiivisten kaupunkilaisten, yritysten kuin yhteisöjenkin kanssa saavuttaaksemme parhaaseen lopputuloksen kaupungin elin- ja vetovoiman kannalta”, kommentoi YIT:stä Marko Palonen.

”Toivomme sydämestämme julkista keskustelua ja kehitysideoita. Vänmanninsaari on merkittävä sekä sijainniltaan että ympäristöltään, ja sen kehittäminen voi linjata koko keskustan tulevaisuutta ja elinvoimaa”, jatkaa Terwa Kiinteistökehityksen Raimo Pahkala.

Sivustolta www.terwatower.fi löytyy runsaasti lisätietoa hankkeesta, mukaan lukien vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä lomakkeen, jolla voi lähettää ideoita, kysymyksiä tai kehitysehdotuksia hanketta koskien.