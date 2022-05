Oulun yliopisto ja Oamk tarjoavat opiskelupaikkoja ukrainalaisille

Opiskelijat voivat hakea EU:n rahoittamia Erasmus-vaihtopaikkoja syksylle 2022. Korkeakoulut huolehtivat liikkuvuusjärjestelyistä ja myöntävät Erasmus+ -apurahoja niihin oikeutetuille opiskelijoille.

Opiskelupaikkoja on tarjolla rajoitetusti. Oulun yliopistossa haettavia paikkoja on noin 20, ja avoimia ohjelmia on kaikkiaan neljässä tiedekunnassa. Oamkissa haettavia opiskelupaikkoja on muun muassa sote- ja it-alan tutkinto-ohjelmissa, ja vapaita paikkoja on noin 10.

Kiinnostuneet hakijat voivat olla korkeakouluihin yhteydessä sähköpostitse. Lisätietoja on saatavilla korkeakoulujen verkkosivuilla. Haku päättyy 27.5.2022.

Lisätietoja:

Suunnittelija Sari Vähäkangas, kansainvälisen liikkuvuuden palvelut, Oulun yliopisto, puh. 050 565 0841, sari.vahakangas@oulu.fi

Johtaja Allan Perttunen, koulutuksen ja kansainvälisyyden kehittäminen, Oulun ammattikorkeakoulu, puh. 050 529 0988, allan.perttunen@oamk.fi

