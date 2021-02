Oulun yliopisto ja yritykset tuovat esiin ICT-alojen mahdollisuuksia somekampanjoilla

Oulun yliopisto kantaa vastuuta ICT-alojen osaajapulasta lisäämällä voimakkaasti ICT-ohjelmien opiskelupaikkoja. Alojen mahdollisuuksia esiin tuovia markkinointikampanjoita kohdistetaan erityisesti naisille, joita ICT-aloille toivottaisiin enemmän. Tutkinto-ohjelmiin voi hakea korkeakoulujen yhteishaussa 17.–31.3.

ICT-osaajien rekrytointitarve Pohjois-Pohjanmaalla on vuositasolla noin 2000–3000 henkilöä ja koko maan tarve noin 13 000. Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa tilanteeseen vastataan lisäämällä koulutustarjontaa. Tutkinto-ohjelmien aloituspaikkojen määrä kasvaa syksyllä 2021 tietotekniikassa, tietojenkäsittelytieteissä sekä elektroniikassa ja tietoliikennetekniikassa.

”Osaajapula ICT-aloilla jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, ja yritysten työvoimatarve tukee päätöstä kasvattaa opiskelijoiden määrää. Yhtenä esimerkkinä on RF- eli radiotekniikan osaajien tarpeen kasvu Oulun alueella. ICT-alojen työurat ovat mielenkiintoisia eri toimialoilla myös kansainvälisesti. Digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikkialla, joten ICT-ohjelmista valmistuneilla on monipuoliset uramahdollisuudet”, sanoo dekaani Jukka Riekki tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Tuoreimmat hakijatilastot osoittavat sukupuolittumisen olevan edelleen vahvaa teknologia-aloilla. Oulun yliopisto haluaa murtaa stereotypioita ja kannustaa erityisesti naisia tarttumaan ICT-alan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Jo pidempään jatkunut työ ja näkyy helmikuussa kampanjoina sosiaalisessa mediassa sekä digitaalisilla ulkomainosnäytöillä eri puolilla Suomea. Stereotypiaan miesten alasta vastataan kampanjassa tuomalla esiin merkittäviä naisia teknologia-aloilta. Kampanjassa esitellään Margaret Hamilton, jonka tiimin kirjoittama ohjelma mahdollisti Apollo 11:n laskeutumisen kuuhun; Hedy Lamarr, joka patentoi WLAN- ja Bluetooth-teknologioiden pohjana olevan taajuushyppelymetodin; IGDA Foundation johtaja Nika Nour, joka tekee työtä pelialan inkluusion ja diversiteetin kasvattamiseksi sekä Laura Kankaala, joka on tietoturvan puolesta taisteleva hyvishakkeri.

Kampanjat tavoittelevat nuoria heidän suosimissaan kanavissa

Meneillään olevassa TikTok-kampanjassa nuoret vaikuttajat Henriikka Pasanen, Veikko Venemies ja Weksii eli Henry Weckström aktivoivat nuoria ajattelemaan omia vahvuuksiaan ja tapaavat Oulun yliopiston opiskelijoita ja alumneja. TikTok-yleisö on ottanut ICT-kampanjan hyvin vastaan: TikTok-mainos keräsi yli 22 500 tykkäystä ja Oulun yliopiston TikTok-tili sai yli 3200 uutta seuraajaa yhdessä päivässä.

Myös Oulun seudun ICT-yritysten henkilökuntaa on haastettu mukaan suosittelemaan ICT-alan opintoja Oulun yliopistossa.

”Nykynuoret arvostavat joustavuutta, ja se on yksi ICT-alan etu. Voi työskennellä etänä, eikä aina kello 8–16, vaan oman rytmin ja elämäntilanteen mukaan. Silti lähellä on aina mukava tiimi ja tukiverkosto”, sanoo Iida Paksuniemi, joka lähiviikkoina kertoo TikTokissa Weksiin yli 178000 seuraajille työstään projektipäällikkönä Ouralla. Paksuniemi on yhdistänyt monia lukiolaisia eniten kiinnostavan lääketieteen ICT:hen opinnoissaan ja työssään lääketieteen tekniikan alalla.

”Moni pyrkii ICT-alalle vasta tajutessaan, että työ ei ole puuduttavaa koodaamista, vaan kiehtovaa pulmien ratkomista työkavereiden kanssa. Nuorten joukossa ICT-alalla on aivan turhaan vaikea ja tylsä maine”, Paksuniemi harmittelee. ”Kaikki oppivat halutessaan, ja jo opiskeluaikana jaoimme pulmia kavereiden kanssa, ja toiselta löytyi usein pari ratkaisua. Tämä on tyypillinen työskentelytapa myös alan töissä, työkaverit auttavat, ja verkostoituminen on mukavaa, samoin matkustelu”, Paksuniemi kuvaa. Lue hänen työstään ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi >