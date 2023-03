Oulun yliopisto kouluttaa erityisopettajia ja varhaiskasvatuksen opettajia Kajaanissa

Uusi kansainvälinen maisterikoulutus etsii innovatiivisia ratkaisuja jälkiteollisiin kaupunkeihin 15.3.2023 10:28:51 EET | Tiedote

Oulun yliopistossa on tarjolla uusi kansainvälinen maisteriohjelma ”Redesigning the Post-Industrial City” (RePIC), jonka tavoitteena on vastata jälkiteollisten kaupunkien ja niiden asukkaiden haasteisiin. Kyseessä on ensimmäinen yhteistutkinto-ohjelma, joka on kehitetty yhdessä Eurooppa-yliopisto UNICin kanssa. Valmistuttuaan opiskelijat voivat toimia esimerkiksi kaupunkisuunnittelijoina ja -johtajina. Hakuaika koulutukseen alkaa 15.3.