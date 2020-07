Oulun yliopisto menestyi tieteenalakohtaisessa Shanghai-vertailussa

Oulun yliopisto sijoittuu peräti 18 tieteenalalla maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon. Tämä ilmenee Shanghain Jiao Tong -yliopiston laatimasta alakohtaisesta Academic Ranking of World Universities (ARWU) -vertailusta.

Tietoliikennetekniikassa Oulun yliopisto sijoittuu maailman 75 yliopiston kärkeen. Nousua vuodesta 2019 on kolmella alalla: kasvatustieteissä, sähkötekniikassa ja geotieteissä.

Kaivos- ja rikastustekniikassa Oulun yliopisto on listalla ensimmäistä kertaa. Tämä on hieno saavutus alalle, joka on Oulun yliopistossa uusi.

Yhteensä kuudella alalla Oulun yliopisto on kahden parhaan yliopiston joukossa Suomessa.

Kussakin alakohtaisessa vertailussa on tarkasteltu 100–500:a parasta yliopistoa maailmassa, alan koosta riippuen.

Sijoitukset aloille lasketaan etenkin tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja merkittävimmistä tieteellisistä palkinnoista.

Maailmassa on yli 15 000 yliopistoa.

Parhaat sijoituksemme ovat

51–75:

Telecommunication Engineering

76–100:

Education*

Mining & Mineral Engineering**

101–150:

Dentistry and Oral Sciences

Hospitality & Tourism Management

Electrical & Electronic Engineering*

151–200:

Biological Sciences

Computer Science & Engineering

Metallurgical Engineering

201–300:

Nursing

Ecology

301–400:

Clinical Medicine

Public Health

Medical Technology

Earth Sciences*

Atmospheric Science

401–500:

Human Biological Sciences

Chemical Engineering

* Parannus viime vuoteen nähden

** Uusi sijoitus