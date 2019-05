Oulun yliopisto sai 6,6 miljoonaa euroa tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseen

Vuoden Alumni on Metsäntutkimuslaitoksen pitkäaikainen ylijohtaja, FT Hannu Raitio 13.5.2019 12:45:00 EEST | Tiedote

Filosofian tohtori Hannu Raitio on Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2019. Oulun Yliopistoseura ry julkisti nimityksen Oulun yliopistopäivän alumnijuhlassa 13.5.2019. Valinnan perusteena on Raition merkittävä ura luonnonvarojen, erityisesti metsien tutkijana sekä Metsäntutkimuslaitoksen johto- ja kehittämistehtävissä. Hän on valmistunut Oulun yliopistosta filosofian kandidaatiksi vuonna 1976, ja filosofian tohtoriksi hän väitteli Oulun yliopistossa vuonna 1990. Hänen erityisalansa on kasviekologia.