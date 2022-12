Oulun yliopistolle 1,6 miljoona euroa päästöttömän terästeollisuuden vauhdittamiseen

Suomessa on vielä hyödyntämätöntä yrittäjyyden potentiaalia, osoittaa raportti - epäonnistumisen pelko estää perustamasta yritystä 20.12.2022 10:20:19 EET | Tiedote

Yhä useamman työikäisen suomalaisen mielestä yrittämiselle on Suomessa hyvät olosuhteet. Aikeet yrityksen perustamiseen lähivuosina ovat kuitenkin jonkin verran vähentyneet vuoteen 2015 verrattuna. Esimerkiksi Ruotsissa kehitys on selkeästi parempaa. Suomalaiset kokevat, että heillä olisi aiempaan verraten parempi osaaminen yritystoiminnan aloittamiseen, mutta epäonnistumisen pelko estää yhä useammin ryhtymästä yrittäjiksi. Nämä selviävät Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin toteuttamasta Suomen The Global Entrepreneurship Monitor -raportista. Tutkimuksessa haastateltiin lähes 2000 suomalaista työikäistä sekä 37 asiantuntijaa.