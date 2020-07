Oulun yliopistollisen sairaalan uusi pysäköintitalo otetaan käyttöön elokuussa

Rauhaparkkiin tulee hieman yli 800 autopaikkaa.

Oulun yliopistollisen sairaalan uuden pysäköintitalon, OYS Rauhaparkin, rakennusurakka on loppusuoralla: pysäköintitalon ovet avataan kävijöille elokuussa. Rauhaparkissa on hieman yli 800 autopaikkaa, joista noin puolet tulee sairaalan potilaiden ja vierailijoiden käyttöön, puolet varataan sairaalan henkilökunnalle. Pinta-alaa uudella pysäköintitalolla on noin 25 000 neliötä.

OYS 2030 -ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan hanke oli lähtökohdiltaan vaativa, mutta onnistuneeseen lopputulokseen päästiin hyvällä yhteistyöllä suunnittelijoiden, rakentajien ja lähinaapurin Oulun rauhanyhdistyksen kanssa. ”Uudistamisohjelman Master Plan -muutoksesta johtuen hankkeessa lähdettiin liikkeelle kireällä aikataululla, kun vanha pysäköintitalo jouduttiin purkamaan uuden sairaalan rakentamisen tieltä. Tiukoista aikataulu- ja kustannusraameista huolimatta hanke eteni sujuvasti, ja tavoitebudjetti pystyttiin alittamaan merkittävästi – kiitos siitä yhteistyökumppaneille.”

Sujuva pysäköinti on osa palvelukokemusta

Rauhaparkki sijaitsee sairaalan lounaispuolella, lyhyen kävelymatkan päässä Avohoitotalosta ja Medipoliksesta. Sijoittelussa on Tampion mukaan huomioitu uudistamisohjelman myötä rakennettavat uudet kiinteistöt. ”Uuden sairaalan C-talon ensimmäiset osat nousevat jo lähivuosien aikana Rauhaparkin läheisyyteen, sairaalan nykyisen keskuspesulan paikalle. Myös uuden sädehoitoyksikön rakentaminen Oulun kaupunginsairaalan kupeeseen on hyvässä vauhdissa. Kokonaiskuvan kannalta sijainti on siis optimaalinen.”

Rauhaparkin valmistuessa OYS:n alueella on sairaalan asiakkaille suunnattuja parkkipaikkoja yhteensä hieman yli kahdeksan sataa, työntekijöille noin 2400. Lisäpaikkoja on luvassa uudisrakentamisen edetessä. ” Autopaikkojen lopullinen lukumäärä perustuu kaavoitusmääräyksiin ja rakennuslupaehtoihin. Tavoitteena on sujuva palvelukokemus asiakkaillemme, ja esimerkiksi uuden sairaalan viereen maan alle rakennettavista pysäköintitiloista pääsee tulevaisuudessa suoraan hissillä sairaalan ylempiin kerroksiin”, Tampio kertoo.

Uuden pysäköintitalon lisäksi OYS:ssa on tällä hetkellä asiakaspaikkoja sairaalan edustan pysäköintialueella, Medipoliksen edessä, Avohoitotalon P-talossa sekä Kontinkankaan P-talossa ja Rehaparkissa. Lisätietoa pysäköinnistä ja pysäköintipaikkojen tarkemmat sijainnit löytyvät OYS:n verkkosivuilta osoitteesta ppshp.fi/pysakointi.