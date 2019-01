Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sai jatkoa arvostetulle AACSB-akkreditoinnilleen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus ja koulutus on jälleen tunnustettu kansainvälisellä AACSB-akkreditoinnilla. Ensimmäisen kerran kauppakorkeakoulu sai arvostetun laadun tunnustuksen vuonna 2013 neljäntenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna. Nyt se on yksi pisimpään akkreditoiduista kouluista Pohjoismaissa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on panostanut kansainvälistymiseen koulutuksessa ja tutkimuksessa vuosituhannen vaihteesta lähtien. Vuonna 2013 ansaittu ja nyt uusittu AACSB-akkreditointi tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ja tutkimuksessa. Samalla, kun akkreditointi palkitsee, se myös velvoittaa jatkuvaan kehittämiseen tutkimuksessa, koulutuksessa ja muussa toiminnassa.

”Parhaimmat kiitokseni henkilökunnallemme, opiskelijoillemme, alumneillemme ja kaikille tukijoillemme. Olen iloinen ja ylpeä yhteisestä saavutuksestamme. Tämä tunnustus kannustaa meitä myös jatkossa yhä parempiin saavutuksiin”, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Mikko Puhakka sanoo.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on noussut nopeasti pienestä ja nuoresta tiedekunnasta maailmalla arvostettujen kauppakorkeakoulujen joukkoon korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä akkreditoinnin tuoman tunnustuksen avulla. Hyvänä osoituksena tästä on pääsy vuoden 2019 Times Higher Education -rankingin kauppakorkeakoulujen vertailussa sijalle 201–250. Se on vasta 19-vuotiaalle tiedekunnalle erinomainen saavutus, kun vastassa on yli 800-vuotiaita maailmanlaajuisesti korkealle arvostettuja yliopistoja. Sijoitus on toiseksi korkein Suomen kauppakorkeakouluista. THE:n rankinglistalle on käytännössä mahdoton päästä ilman AACSB-akkreditointia.

”Kansainvälisillä 16 000 business-koulun markkinoilla akkreditoidut koulut tekevät yhteistyötä ensisijaisesti muiden akkreditoitujen kanssa. AACSB-akkreditointi on taannut meille pääsyn 5 %:n parhaimmistoon, ykköspöytään, mistä hyötyvät niin opiskelijamme, henkilökuntamme kuin sidosryhmämmekin”, akkreditointihankkeen vastuullinen johtaja, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutin varajohtaja Sauli Sohlo toteaa.

Kauppakorkeakoulun vetovoima on kasvanut myös kansainvälisesti. Juuri päättyneessä kansainvälisten maisteriohjelmien haussa kauppakorkeakoulu sai 847 hakemusta, joka on 15 % enemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin lukukausimaksut otettiin käyttöön.

Lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma oli suosituin kaikista haettavana olleista Oulun yliopiston ohjelmista. Nämä saavutukset eivät olisi mahdollisia ilman laadukasta tutkimusta ja koulutusta, joita kehitetään jatkuvasti akkreditoinnin tuomien vaatimusten mukaisesti. Akkreditointi onkin lisännyt kauppakorkeakoulun tutkimuksen ja koulutuksen laatua ja volyymiä merkittävästi.

AACSB International -akkreditointi on merkittävin maailman kauppakorkeakouluille myönnettävä tutkimuksen ja opetuksen laadun tunnustus. Se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vain noin viisi prosenttia maailman 16 000 kauppakorkeakoulusta täyttää akkreditoinnin laatuvaatimukset. Vaatimuksissa tarkastellaan strategista johtamista, henkilökunnan, opiskelijoiden ja prosessien laatua sekä koulutusohjelmien ja oppimisen laatua. Pohjoismaissa tunnustus on myönnetty vain kymmenelle kauppakorkeakoululle.