Ouluun valmistuvat 73 Lumo-vuokra-asuntoa voi vuokrata Lumo-verkkokaupasta

Linnanmaalle Tietolinja 11:sta valmistuu 73 savutonta ja kompaktia Lumo-asuntoa 1.1.2018. Asunnot ovat valtaosaltaan yksiöitä ja kaksioita ja asunnon voit vuokrata heti kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Asunnot valmistuvat Oulun yliopiston ja teknologiakylän naapuriin.

Asunnoista 69 ovat tehopohjaisia yksiöitä ja kaksioita ja loput neljä ovat kolmiota. Laadukkaiden ja käytännöllisten asuntojen keittiöissä on muun muassa keraaminen liesitaso, kalusteuuni ja astianpesukone. Lattiat ovat laminaattia ja kylpyhuoneet laatoitettu. Kaikissa asunnoissa on parveke, joko lasitettu tai ranskalainen parveke. Osassa asuntoja on myös sauna.

Tietolinja 11 on ensimmäinen uudiskohde Oulussa, mistä asunnon voi vuokrata vaivattomasti Lumo-verkkokaupasta, ilman hakemusta, vuokravakuutta ja tyytyväisyystakuulla, sanoo aluepäällikkö Ari Leskinen Oulun Lumo-kotikeskuksesta.

Talossa on hyvät yhteistilat kuten maksuton pesula ja kuivaushuone sekä sauna. Pysäköintipaikoista 34 on autokatoksessa. Savuttomassa talossa tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla ja talon yleisissä tiloissa. Tupakointipaikka on talon piha-alueella.

Linnanmaalla, yliopiston ja teknologiakylän lähellä on paljon opiskelu- ja työpaikkoja. Alueella on hyvät kaupalliset palvelut sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet kuten jää- ja liikuntahalli. Oulun keskustaan on matkaa noin kuusi kilometriä.

Lumo-asukkaan etuja ovat muun muassa vuokraan sisältyvä laajakaista ja myös lemmikit ovat tervetulleita. Asukkaille on tarjolla monipuolisesti asiakasetuja ja tapahtumia.

Aluepäällikkö Ari Leskinen, Kojamo Oyj, puh. 0400 530 0907, ari.leskinen(at)lumo.fi