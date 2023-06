ŌURA julkaisee uuden sosiaalisen Lähipiiri-ominaisuuden

Personoitua terveystietoa tarjoava älysormusyhtiö ŌURA julkaisi tänään uuden sosiaalisen Lähipiiri-ominaisuuden sormuksiinsa. Lähipiirin avulla Ouran käyttäjät voivat halutessaan jakaa Ouran keräämät uni-, aktiivisuus- ja valmiustasolukunsa ystäviensä, perheenjäsentensä ja muun lähipiirinsä kanssa. Lähipiiri-ominaisuus mahdollistaa käyttäjilleen uuden sosiaalisen tavan jakaa Oura-dataansa valitsemiensa henkilöiden kanssa.

Ouran tavoitteena on aina ollut käyttäjiemme elämänlaadun parantaminen. Lähestymme terveyttä lempeällä tavalla, johon uusi Lähipiiri-ominaisuutemme on jatkumoa. Lähipiirin kautta personoimme käyttökokemusta entisestään ja annamme Ouran käyttäjille uudenlaisen mahdollisuuden pysyä yhteydessä myös perheidensä ja ystäviensä kanssa”, kertoo Ouran toimitusjohtaja Tom Hale.

Oura-sormus hyödyntää kehittynyttä anturiteknologiaa mitatakseen biometristä tietoa, kuten sykettä, sykevaihtelua, lämpötilaa ja veren happipitoisuutta. Näistä luvuista muodostetaan sen jälkeen kolme avainlukua: valmiustaso, uni ja aktiivisuus. Tämän lisäksi sormus tarjoaa räätälöityjä neuvoja ja vinkkejä käyttäjänsä elämänlaadun parantamiseen.

Uuden Lähipiiri-ominaisuuden avulla käyttäjät voivat jakaa avainlukunsa viimeisen kahden viikon ajalta valitsemiensa henkilöiden kanssa. Oura-sormuksen käyttäjät voivat liittyä osaksi jopa kymmentä eri Lähipiiriä. Käyttäjä pystyy myös valikoimaan helposti mitkä tulokset hän haluaa jakaa muiden kanssa ja millä tarkkuudella. Lisäksi käyttäjät voivat reagoida muiden käyttäjien tuloksiin emojien avulla.

Uusi Lähipiiri-ominaisuus lanseerataan yhtä aikaa ŌURAn uuden unialgoritmin kanssa. Algoritmi on aiemmin ollut beta-käytössä iOS- ja Android-käyttäjillä. Uusi unialgoritmi on yksi tarkimmista kuluttajakäyttöön suunnatuista univaiheiden tunnistusalgoritmeista. Se saavuttaa 79 prosentin yhteneväisyyden unipolygrafian (PSG) kanssa nelivaiheisen unisyklin (hereilläolo, kevyt uni, syvä uni ja vilke- eli REM-uni) osalta. Algoritmi kehitettiin käyttäen yhtä maailman laajimmista unidatasarjoista. Käytetty datasarja sisältää Oura-sormusten käyttäjädataa lähes kahden vuoden ajalta sekä referenssinä samaan aikaan kerättyä unipolygrafiadataa. Yli 1200 yötä mittaavassa datasarjassa on mukana yli 500 osallistujaa eri ikäryhmistä, sukupuolista ja etnisyyksistä.