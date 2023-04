Oura yhteistyöhön Best Buy -ketjun kanssa – jatkossa Oura-sormukset löytyvät kivijalkakaupoista

Josefiina Kotilainen nimetty Startup-säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi 20.10.2022 10:09:00 EEST | Tiedote

Josefiina Kotilainen on nimetty Startup-säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Startup-säätiö on ollut keskeisessä asemassa suomalaisen kasvuyrityskentän kehittämisessä ja kansainvälistämisessä, sekä yrittäjämyönteisen asenteen luomisessa. Säätiö on Slushin, Junctionin ja The Shortcutin omistaja, sekä osaomistaja kasvuyrityskampus Maria 01:ssä.