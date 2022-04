Ovatko salaliittoteoriat vaarallisia ja miksi ne herättävät niin paljon tunteita?

Noora Mattila: Heränneet – Maailma salaliittoteoreetikoiden silmin

Ilmestyy 28.4.



Kun Noora Mattila sai lapsen, hän huomasi, että amerikkalaisen anopin rokotevastaisuus ja salaliittovihjailu lääketeollisuudesta nostivat hänellä piikit pystyyn. Mattila ihmetteli voimakasta tunnereaktiotaan. Sitten alkoi koronapandemia, toisenlainen ajattelutapa levisi ja anoppikin alkoi epäillä pandemian olemassaoloa. Mattilassa heräsi halu ymmärtää ilmiötä, joten hän pyysi anoppiaan ajatustenvaihtoon.

Noora Mattilan Heränneet -kirjan pyrkimys on ymmärtää ihmisiä, joiden maailmankuva poikkeaa valtavirrasta. Se kertoo tavallisista ihmisistä, jotka näkevät viranomaislähteet epäluotettavina ja valtavirran totuuden lääketieteestä valheina ja juonitteluna. Mikä vie luottamuksen yhteiskuntaan? Mikä saa koronarokotteen tuntumaan vaaralliselta? Kuinka uhkaavaa toisinajattelu loppujen lopuksi on?

Heränneet tutkii niitä arvoja, tunteita ja kokemuksia, joiden päälle salaliittomainen maailmankuva rakentuu. Kirjassa tutustutaan analyyttisesti myös siihen, miten uushenkisyys, vaihtoehtoiset terveyskäsitykset ja rokotekriittisyys kietoutuvat toisiinsa.

Kirjassaan Noora Mattila tarkastelee sitä, mitä eroja hänen ja rokotevastaisen anopin maailmankuvassa on. Hän haastattelee myös suomalaisia koronakriitikoita heidän ajatuksistaan ja siitä, miten he ovat ”heränneet” epäilemään vallitsevaa totuutta. Tämä heräämisen käännekohta voi Mattilan mukaan olla avain siihen, miksi ihmiset uskovat salaliittoteorioihin.

Salaliittoteorioihin uskovien lisäksi Mattila on haastatellut yli kahtakymmentä tutkijaa mm. sosiologian, antropologian, mediatutkimuksen, lääketieteen ja psykologian aloilta, sekä Suomesta että muista maista.

Vuoropuhelu anopin kanssa ottaa yllättäviä suuntia ja haastaa myös Mattilan omaa maailmankuvaa: käsitystä tieteestä ja uskomisesta, luottamuksesta ja vapaudesta. Se pohtii, minkälaiset mielipiteet ovat kiellettyjä ja mitä me teemme niille. Onko ihmisillä oikeus olla väärässä? Mikä synnyttää luottamusta tai epäluottamusta? Heränneet pohtii myös, millaista on keskustella ihmisten kanssa, joiden ajattelee olevan väärässä: miten toisiaan vastaan asettuvien faktaväitteiden takaa voi löytää arvoja ja tunteita?

Mattilan mukaan salaliittoteorioihin uskomista ja rokotteista kieltäytymistä vaarallisempaa on se, että poteroidumme samanmielisten kanssa leireihin ja kieltäydymme keskustelemasta ja yrittämästä ymmärtää toisella tavalla ajattelevia. Heränneet on vastalause mustavalkoisuudelle, tuomitsemiselle ja ironialle, eikä lopuksi kirjan tekijä tai lukija ole entisensä.

Noora Mattila (1987) on helsinkiläinen toimittaja. Hän on työskennellyt suurten suomalaisten lehtitalojen lisäksi myös freelancerina Yhdysvalloissa. Hän on erikoistunut hitaaseen journalismiin, kulttuuriin, henkilötarinoihin ja editointiin. Noora Mattila harrastaa myös luovaa kirjoittamista.