OYS kehottaa potilaita saapumaan vastaanotoille koronaepidemiasta huolimatta

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) toivotaan, että potilaat eivät oma-aloitteisesti peruisi vastaanottoaikoja. Sairaalassa on edelleen turvallista asioida, vaikka koronaepidemia etenee vähitellen myös Pohjois-Pohjanmaalla. Edellisen vuorokauden aikana todettiin kolme uutta koronatartuntaa ja OYSssa on nyt 10 koronapotilasta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma on huolissaan vastaanottoaikojen käyttämättä jättämisestä ja kansanterveydellisten ongelmien pahenemisesta asianmukaisten hoitojen saamisen viivästyessä. Yhä useampi potilas on perunut tulonsa poliklinikalle.

”Koronaepidemiaan valmistautumisen vuoksi olemme huolellisen lääketieteellisen potilaskohtaisen arvioinnin jälkeen joutuneet siirtämään osan kiireettömästä vastaanotto- ja leikkaustoiminnasta epidemian huipun jälkeen toteutettavaksi, mutta varsin suurelta osin sairaala toimii edelleen aivan normaalisti”, Luoma toteaa.

”On tärkeää, että vastaanotolle tai muuhun hoitoon saavutaan kutsukirjeen osoittamana ajankohtana. Hoidon tarpeen arvion ja hoitolinjausten taustalla on aina lääketieteellinen arvio hoidon tarpeesta. Perussairauksissa on tärkeää ylläpitää hoitotasapainoa ja tutkimuksiin sekä vastaanotoille kutsutaan aina, kun potilaan turvallinen hoito sitä edellyttää”.

Flunssaisena sairaalaan ei saa tulla. Tällöin pitää aina ottaa puhelimitse yhteyttä hoitavaan yksikköön. ”Mutta tässäkin tapauksessa tehdään aina lääketieteellinen arvio siitä, onko vastaanottoaikaa turvallista siirtää. Etäyhteyksiä hyödynnetään silloin, kun se on mahdollista”, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen huomauttaa.

Sairaalaan turvallista tulla

Koronaepidemiasta huolimatta sairaalaan on edelleen turvallista tulla. Koronaepäilyissä potilaiden hoito toteutetaan etukäteen suunnitellusti erillisissä tiloissa muiden potilasryhmien koronavirukselle altistumista huolellisesti välttäen.

OYSssa on nyt yhteensä kymmenen koronapotilasta, joista seitsemän on teholla ja kolme osastohoidossa. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 88 koronatartuntaa.

Lisätietoja

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi