OYSin uusi verkkosivusto avattu

Jaa

Oulun yliopistollisen sairaalan OYS uudet verkkosivut on julkaistu tänään. Sivusto löytyy osoitteesta oys.fi ja jatkossa myös ppshp.fi - osoitteesta kävijät ohjataan automaattisesti uudelle sivustolle. Suuri osa ppshp.fi -osoitteessa sijainneista sisällöistä on siirretty uudelle alustalle, minkä lisäksi sivustolle on tuotettu paljon myös uutta sisältöä.

Oulun yliopistollisen sairaalan OYS uusi verkkosivusto on julkaistu osoitteessa oys.fi. Sivu palvelee niin sairaalan asiakkaita ja potilaita kuin muitakin sidosryhmiä. Jokaisella vuoden 2022 alussa aloittaneella osaamiskeskuksella on uudella sivustolla oma kokonaisuutensa, jota ne voivat hyödyntää esimerkiksi oman henkilökuntansa ja tutkimustoimintansa esittelemiseen. Lisäksi kevään aikana on tehty mittava joukko palvelukuvauksia, joista on luotu ”Hoidot ja palvelut” -portaali. Portaali sisältää tietoa eri sairauksien hoidosta OYSissa. Tällä hetkellä sieltä löytyy 118 palvelukuvausta ja sisältöä täydennetään syksyn aikana. Verkkosivustoa kehitetään edelleen Sivusto on laaja tietopaketti yliopistollisen sairaalan ja sen yhteydessä toimivien useiden organisaatioiden toiminnasta. Sivuston keskeisin käyttäjäryhmä ovat kuitenkin sairaalan asiakkaat ja potilaat. Heille tehtyä osiota kehitetään tulevan syksyn aikana erityisesti opastuksen osalta. ”Yliopistollisen sairaalan rakennuksista on tehty 3D-kuvat, jotka on viety OpenStreetMap -karttaan. Sen oheen rakennamme hakutoiminnon, jonka kautta sairaalan asiakkaat ja potilaat voivat hakea kaikkien sairaalan palvelupisteiden ajantasaisia yhteys- ja opastustietoja”, kertoo OYSin viestintäpäällikkö Mervi Tervo. Syksyn aikana karttapalvelu laajenee kattamaan myös OYSin Peltolan puoleiset rakennukset. Palautetta toivotaan OYS toivoo, että sivuston käyttäjät jättäisivät palautetta matalalla kynnyksellä. ”Verkkosivu ei ole koskaan valmis. Lisäksi yliopistollisen sairaalan tietomäärä on suuri ja sivusto todella laaja, joten tarvitaan tiedon jatkuvaa päivittämistä”, toteaa Tervo. OYSin viestintäpalveluissa toivotaan, että sivuston mahdollisista puutteista jätettäisiin palautetta matalalla kynnyksellä. Palautelomakkeen voi täyttää verkkosivulta löytyvän linkin kautta.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa