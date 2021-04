OYSissa on turvallista asioida

Jaa

Oulun yliopistolliseen sairaalaan on turvallista tulla hoitoon koronatilanteesta riippumatta. On tärkeää, ettei esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin tai diabetekseen liittyvää hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa erikoissairaanhoidossa viivytetä.

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä muistuttaa, että hoitoon pitäisi hakeutua koronatilanteesta riippumatta, jotta oireiden taustat saadaan tutkittua ja tarvittaessa hoito käyntiin mahdollisimman nopeasti. Näin mahdollinen sairaus saadaan hallintaan, ja samalla voidaan välttää moniin kansansairauksiin liittyvien liitännäissairauksien puhkeaminen.

Erittäin tärkeää on myös huolehtia perussairauksien hoitotasapainosta, tutkimuksista ja vastaanottokäynneistä. Sairaalassa pidetään huolta, että potilaiden on turvallista saapua vastaanotolle ja tutkimuksiin. Koronaepäilyt, testit ja koronapotilaiden hoito toteutetaan eristetyissä tiloissa ja muiden potilasryhmien altistumisriski on erittäin vähäinen.

– OYS on korona-aikana turvallisin paikka asioida. OYSissa puhtaudenpito ja hygieniavaatimukset ovat huippuluokkaa, ja korona huomioidaan puhtaudenpidossa jokaisena päivänä. Henkilöstömme on tottunut suojautumaan ja suojaamaan asiakkaita kaikkialla arjen työssä.

Rokotusten kautta kohti normaalia

On ymmärrettävää, jos ihmiset arkailevat hakeutua yliopistosairaalaan tai eivät ole halunneet rasittaa koronan kuormittamaa hoitohenkilökuntaa. Nyt kun epidemiatilanne on rauhoittunut, rokotukset etenevät hyvässä vauhdissa ja maakunnalliset rajoitukset lievenivät, terveydenhuollon kantokyky on lähes normaali. On silti syytä muistaa, että riski tautitilanteen pahenemiselle on yhä.

– Toivotaan, että epidemia olisi tältä talvelta Pohjois-Pohjanmaalla ohi. Jos tauti pysyy hallinnassa, ja kansalaiset yhä huolehtivat turvallisuudestaan, terveydenhuollossa pystytään toimimaan normaalisti, toteaa Korpelainen, joka on myös maakunnan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja.

Erikoissairaanhoitoon pääsyyn ei enää tule viiveitä, koska maakunnan terveyskeskuksissa ja etenkin Oulussa koronavastaanottoihin ja jäljitykseen siirrettyä hoitohenkilöstöä palaa perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan.

– Lisäksi rokotettujen joukko kasvaa hyvää tahtia, ja sekin tuo meitä koko ajan lähemmäs normaalimpaa arkea, Korpelainen muistuttaa.