OYS:n gastrokirurgia pokkasi palkintoja

Suomen Kirurgiyhdistyksen molemmat vuotuiset tunnustuspalkinnot eli Vuoden kirurgi ja Vuoden väitöskirja menivät OYS:n gastrokirurgeille.

Vuoden Kirurgi -tunnustuspalkinnon sai Arto Saarela ja Vuoden väitöskirja -tunnustuspalkinnon Heikki Karjula.

Dosentti, erikoislääkäri Arto Saarela on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu huolellisena ja aina potilaan parasta ajattelevana gastrokirurgina. Hän on uransa aikana päivystänyt laaja-alaisesti ja on 1990-luvun alusta alkaen paneutunut varsinkin sappitiehyeiden tähystystutkimuksiin eli ERCP-tutkimuksiin.

ERCP:n opetusta ja tutkimusta Saarela on vienyt eteenpäin niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa, hän on osallistunut tutkimushankkeisiin ja tarkastanut aiheeseen liittyviä väitöskirjoja.

ERCP on vaativa toimenpide, jossa kuvataan sappi- tai haimatiehyt tai molemmat esimerkiksi kivien, ahtaumien, tulehdusten tai kasvaimien toteamiseksi. Tutkimuksessa tähystin viedään ruokatorven ja mahalaukun kautta pohjukaissuoleen.

Lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1981 valmistunut ja vuonna 1999 väitellyt Arto Saarela on jäämässä eläkkeelle.

Erikoislääkäri Heikki Karjulan Oulun yliopistossa vuonna 2019 tekemä väitöskirja käsitteli vaikeaan haimatulehdukseen liittyvän haimatiehytvaurion diagnostiikkaa, hoitoa ja ehkäisyä sekä akuutin haimatulehduksen pitkäaikaisennustetta.

Karjulan väitöstutkimusta pidettiin uraauurtavana ja sen osatyöt julkaistiin korkeatasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Suomen Kirurgiyhdistys on valtakunnallinen 95-vuotias yhdistys, jolla on toistatuhatta jäsentä. Tunnustuspalkinnot myönnettiin marraskuussa Operatiivisilla Päivillä, joka on yhdistyksen merkittävin vuotuinen tapahtuma.