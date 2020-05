OYS:n koronatilanne rauhallinen

YT-neuvottelujen tavoitteena turvata OYS:n joustava toiminta 14.5.2020 17:13:17 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on aloittanut YT-neuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on etsiä toimintamallit, joilla henkilöstöresursseja kyetään kohdentamaan joustavasti ja nopeasti Oulun yliopistollisen sairaalan sisällä koronaepidemian aikana. Keskeistä on säilyttää sairaalassa valmius koronapotilaiden hoitamiseen ja samalla ylläpitää mahdollisimman suuri osa kiireettömästä toiminnasta. Riskinä sairaanhoitopiirissa on mittavan alijäämän muodostuminen vuoden 2020 tilinpäätökseen.