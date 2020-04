OYS:ssa tehohoidossa kuusi koronapotilasta - henkilöstössä ensimmäinen tartuntalähteeltään tuntematon tartunta

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) oli aamulla hoidossa yhteensä 8 koronapotilasta, joista kuusi oli tehohoidossa.

OYS:ssa olevista kahdeksasta potilaasta kaksi on osastohoidossa ja kuusi tehohoidossa. Positiivisten koronanäytteiden lukumäärä Pohjois-Pohjanmaalla on nyt yhteensä 81. Todetuista koronatartunnoista kolme on sellaisia, etteivät tartuntaketjut niiden osalta ole selvillä.

OYS:n työntekijällä on todettu ensimmäinen koronavirus-tartunta, jonka tartunnan lähde on tuntematon. Kyseisen yksikön henkilökunta on käyttänyt työssään asianmukaista suojausta. Sairastunut henkilö on jäänyt sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti työstä pois heti oireilun ilmaannuttua. Infektioyksikön selvittelyissä hoidettujen potilaiden ei ole todettu altistuneen virukselle. Altistunut hoitohenkilökunta on asetettu karanteeniin. OYS tehostaa henkilökunnan testausta edelleen yleisesti ja kyseisen yksikön koko henkilökunta testataan.

Lisätietoja

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi