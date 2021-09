Pääkaupunkiseudulla on kaavoitettu viime vuosina erityisesti kerrostalojen rakentamista varten

HSY:n uusi toimitusjohtaja on tekniikan lisensiaatti Tommi Fred 27.8.2021 16:50:14 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallitus valitsi kokouksessaan 27.8. tekniikan lisensiaatti Tommi Fredin, 52 vuotta, HSY:n toimitusjohtajaksi. Fred toimii HSY:n vesihuollon toimialan toimialajohtajana. Hän on työskennellyt HSY:ssä sen perustamisesta v. 2010 lähtien, ensin osastonjohtajana ja vuodesta 2017 lähtien toimialajohtajana. Tätä ennen hän työskenteli Helsingin Vedessä. - Toimitusjohtajan tehtävää haki kovatasoinen joukko, joilta löytyi monipuolista osaamista ja kokemusta johtajan tehtävistä, kertoo HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola. HSY on samoin kuin useat muutkin kuntaorganisaatiot mielenkiintoisten haasteiden edessä muun muassa ympäristö- ja talouskysymysten osalta. Haimme vahvan kokemuksen lisäksi innostavaa johtamisen ammattilaista ja Tommi Fredillä on tästä vahvat näytöt, Nygård-Peltola jatkaa. HSY:n toimitusjohtajan virkaan haki 36 henkilöä. Nykyinen toimitusjohtaja Raimo Inkinen eroaa tehtävästään 1.10.2021 alkaen. Lisätiedot: vs. toimitusjohtaja