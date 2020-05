Pääkaupunkiseudun Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Auntie Solutions Oy ja Predicell Oy

Pääkaupunkiseudun Kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat salolainen Auntie Solutions Oy ja espoolainen Predicell Oy.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Auntie Solutions Oy on vuonna 2015 perustettu kasvuyritys, jonka mielestä yksikin uupuminen on liikaa. Auntie on verkossa toimiva mielen hyvinvointipalvelu, joka tarjoaa työntekijöille tukea stressiin, ylisuorittamiseen ja kadonneen motivaation löytämiseen.

Tuomaristoon teki vaikutuksen se, että Auntie Solutions ratkaisee laajaa ongelmaa, ja heillä on vahvat näytöt ratkaisun kypsyydestä. Tiimi on vahva niin hallituksen, operatiivisen johdon kuin tekijöiden tasoilla. Tuomaristo odottaa tältä yritykseltä vahvaa koronaviruksen vauhdittamaa kasvua seuraavan 2 vuoden aikana.

Predicell Oy:n palvelu kokoaa loppukäyttäjän itse tuottaman terveys- ja hyvinvointidatan yhteen paikkaan. AI-pohjainen ratkaisu jalostaa datan hoidon ammattilaisten saataville interventioehdotukseksi mahdollistaen asiakkaalle oikea-aikaisen hoidon yksilöllisesti.

Tuomaristo arvosti sitä, että Predicell on tunnistanut markkinoilla ongelman, jonka ratkaisun tuotteistamiseen heillä on uniikkia osaamista. Ratkaisussa on suuri kansainvälinen potentiaali ja sillä voidaan pelastaa ihmishenkiä ja säästää rahaa. Tuomaristo koki, että yrityksellä on kykyä ja halua kasvaa lähiaikoina.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Pääkaupunkiseudun Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Tuomas Paananen , AamuPartners

, AamuPartners Vesa Riihimäki , Nordea

, Nordea Mika Olli , Helsingin seudun kauppakamari

, Helsingin seudun kauppakamari Teemu Polo , Newco Helsinki

, Newco Helsinki Noora Koskinen , MarkkinointiAkatemia

, MarkkinointiAkatemia Matias Holmqvist , YritysEspoo

, YritysEspoo Matti Lattu , Lattu Consulting

, Lattu Consulting Reino Meriläinen, Isolta

Pääkaupunkiseudun Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit Nordea, Espoon kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Newco Helsinki, Aamu Partners, MarkkinointiAkatemia ja KPMG.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös AQVA Finland Oy, Doorie Oy, Ahjo Communications Oy, QualityDesk Oy, Talouskuutio Oy, Woodberg Oy, Algonomi Oy, Seurana Oy, Paintball Sissos Oy, Kardemummo Oy, Raval Helsinki Oy, Aavista Oy sekä Kirvesmiesten Oy MKS.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

LISÄTIEDOT

Laura Hännikäinen

+358 40 653 5307

laura.hannikainen@kasvuopen.fi