Pääkaupunkiseudun Kasvupolulta vetoa ja verkostoja yrityksen strategiaan

Pääkaupunkiseudun Kasvupolun yrityssparraukseen voivat hakea mukaan kaikki alueen kasvun nälkäiset yritykset. Sparrauksessa yritykset saavat apua muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, koronapandemiasta selviämiseen, rahoitusosaamisen kartuttamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.

Kasvupolku® on alueellinen tai toimialakohtainen kahden tapahtumapäivän kokonaisuus. Sparraajina toimivat vapaaehtoiset liiketoiminnan eri alojen asiantuntijat. Kasvupolku®-sparraukseen voivat hakea mukaan kaikki yritykset, joilla on y-tunnus ja vahva tahto kasvattaa liiketoimintaa. Sparraus on maksutonta kaikille mukaan valituille yrityksille.

– Kasvu Open tarjoaa minkä tahansa kasvuyrityksen henkilöstölle mainion tilaisuuden kehittää firman toimintaa ja katsoa tekemistä perinteistä arkea laajemmasta näkökulmasta, kaksi kertaa sparraukseen osallistuneen kasvuyritys Secappin toimitusjohtaja Kari Aho sanoo.

JOKAINEN KASVUPOLULLE MUKAAN VALITTU KASVUYRITYS:

saa henkilökohtaista sparrausta liiketoimintaan kahdessa sparrauspäivässä.

tapaa yrityskohtaisesti valitut 5–8 eri alojen asiantuntijaa eli sparraajaa.

verkostoituu alueellaan/toimialallaan ja valtakunnallisesti merkittävien kumppaneiden kanssa.

voi halutessaan kisata Vuoden kasvuyritys -tittelistä.

HAKU JA VALINNAT

Hakuaika Pääkaupunkiseudun Kasvupolulle on 4.1.-17.3.2021. Täytä hakemus Kasvu Openin verkkosivuilla, ja hae mukaan Pääkaupunkiseudun Kasvupolulle. Hae mukaan tästä.

Pääkaupunkiseudun Kasvupolulle valitaan mukaan 15 kasvuyritystä. Valinnat tekee Kasvupolun tuomaristo. Tuomaristo koostuu Kasvupolku®-kumppaneiden edustajista, jotka valitsevat sparrattavat yritykset hakemusten perusteella.

Kasvupolkujen tuomaristot arvioivat kasvuyrityksiä kriteereillä: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Pääkaupunkiseudun Kasvupolun kumppanit ovat: Espoon kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, KPMG, NewCo Helsinki ja Vantaan kaupunki.

Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan jälkeen.

LISÄTIETOJA KASVUPOLUSTA:

Katri Rutanen

katri.rutanen@kasvuopen.fi

040 962 5891

LISÄTIETOJA NETISSÄ: Pääkaupunkiseudun Kasvupolku®