Pääkaupunkiseudun kierto- ja jakamistalouden palvelut löytyvät nyt yhdeltä kartalta

Pääkaupunkiseudun Palvelukartalla on julkaistu uusi kokonaisuus nimeltä Kiertotalous, mistä löydät muun muassa vuokraus- ja korjauspalvelut, yhteiskäyttötilat ja second hand -myymälät alueellasi. Palvelukokonaisuus on nyt laajentunut Helsingin lisäksi myös Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. Palvelukokonaisuuteen on koottu yli 370 pääkaupunkiseudulla toimivaa kierto- ja jakamistalouden palvelua.

Pääkaupunkiseudun Palvelukartalta löytyvät julkiset palvelut, valtion palvelut sekä yksityisiä palveluja. Kartalle on uutena ominaisuutena koottu oma kokonaisuus kierto- ja jakamistalouden palveluille. Palvelukartan kiertotalouden palveluista löytyy nyt kirpputoreja, uusiomateriaaleista valmistettujen tuotteiden myymälöitä, kirjastojen välineiden ja laitteiden lainauspalveluja, hävikkiruoan myyntipisteitä, vuokraus- ja korjauspalveluja, yhteiskäyttötiloja sekä yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja. Palvelukartan uuden toiminnon tavoitteena on helpottaa palvelujen löytämistä ja edistää kiertotaloutta asukkaiden arjessa. Kiertotalouden palveluissa on mukana sekä yritysten tarjoamia että kaupunkien omia palveluja. Kartalle merkityt toimijat ja yritykset toteuttavat palvelussaan kierto- ja jakamistaloutta ja edistävät kestäviä elämäntapoja. Kierto- ja jakamistalous uudistavat tapaamme kuluttaa Kiertotalouden perusajatuksena on resurssien tehokas käyttö. Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, tuotteet ja materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuotannosta ja kulutuksesta syntyvän hukan ja jätteen määrä pyritään minimoimaan. Jakamistaloudessa kuluttaminen ei perustu omistamiseen vaan jakamiseen. Jakamistalouden ydinajatuksena on tavaroiden, tilojen ja palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen siirtymällä omistajuudesta käyttöoikeuksiin, vuokraamiseen, lainaamiseen ja yhteiskäyttöön.

