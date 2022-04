Päällystemääriin huomattava vähennys – Pirkanmaan päällystystyöt käynnistyvät ennen vappua

Maanteitä päällystetään Pirkanmaalla tänä kesänä noin 190 kilometriä, jos indeksiin sidottujen kustannusten taso säilyy tämänhetkisellä tasolla. Kokonaismäärästä uusiopäällysteen osuus on noin 110 kilometriä ja uutta päällystelaattaa tehdään noin 60 kilometriä. Lisäksi noin 20 kilometrille tehdään perusteellisempi rakenteen parantaminen.

Merkittävimpiä päällystyskohteitamme ovat:

- Valtatie 3 Hämeenlinna–Tampere-moottoritie, useita eri kohteita

- Valtatie 3 ja 9 Tampereen itäinen ja läntinen kehätie, useita eri kohteita

- Kantatie 65 Pappilankylä–Kuru ja Kuru–Kallio

- Kantatie 58 ELY-keskuksen raja, useita kohteita

Lisäksi tien rakennetta parannetaan seuraavissa kohteissa:

- Maantie 2623 Ahrola–Mihari (jakovarakohde)

- Maantie 13681 Välkkiläntie (jakovarakohde)

- Maantie 13311 Alkkiantie (jakovarakohde)

Kustannusten nousu ja materiaalien saatavuusvaje leikkaavat päällystemääriä

Päällystettyjen teiden korjausmäärässä saavutettiin vuonna 2020 taso, jolla korjausvelka saatiin hetkellisesti taittumaan. Silloin Pirkanmaalla päällystettiin teitä noin 350 kilometriä. Tämän vuoden päällysteiden korjausmäärien väheneminen johtuu aiempaa alhaisemmasta rahoitustasosta ja bitumin kohonneesta hinnasta. Maailmantilanteen aiheuttama riski kustannustason muutokselle aiheuttaa myös suuren riskin päällystemäärien vähenemiselle työkauden aikana. Alemmalla tieverkolla liikenneturvallisuutta ylläpidetään yksinomaan paikkauksin.

Työt käynnistyvät Pirkanmaan keskeisillä valtateillä ennen vappua

Päällystystyöt käynnistyivät huhtikuun viimeisellä viikolla Pirkanmaan keskeisillä valtatieosuuksilla. Uutta päällystettä tulee kaikille maakunnan pitkämatkaista liikennettä välittäville valtateille, sillä vilkkaasti liikennöityinä ne myös kuluvat eniten. Päällystepituudesta noin 50 % tehdään valtatieverkolla, jonka pituus on vajaa kolmannes kaikkien päällystettyjen teiden pituudesta.



Päällystystyöt on Pirkanmaalla jaettu kolmeen eri urakkaan, joista uusiopäällysteurakka ja laattaurakka on jo kilpailutettu. Pääosin eduskunnan jakovararahoista muodostuva rakenteen parantamisurakka tullaan kilpailuttamaan, kun suunnitelmat valmistuvat toukokuussa. Suunnitelmia varten tarvitaan vielä mittauksia, joita päästään toteuttamaan vasta roudan sulettua ja tierakenteen kuivattua tarpeeksi.

Huonokuntoisten teiden määrä jatkaa kasvuaan

Päällystysmäärät riittävät nyt vain pääteiden kunnon ylläpitämiseen, muun tieverkon kunto tulee entisestään heikkenemään. Päällystysmäärien tulisi Pirkanmaalla pysytellä reilussa 350 kilometrissä, jotta päällysteitä voitaisiin korjata edes sen verran, kuin niitä vuosittain rappeutuu. Lisäksi vuosien saatossa kertynyt korjausvelka lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Viime vuoden päällystystöiden jälkeen huonokuntoisia päällysteitä jäi vielä korjaamatta 570 kilometriä eli noin 15 % kaikista päällystetyistä teistämme. Valtatie 3:lla talvinopeusrajoitus jäi voimaan urautuneen päällysteen vuoksi neljän kilometrin matkalle siihen saakka, kunnes huonokuntoinen tiejakso on kesän aikana päällystetty.