Päällystystöitä ensi viikolla (vko 36) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Satakunnassa alkaa keskiviikkona valtatien 23 päällystys välillä Kankaanpää-Niinisalo. Päällystystöitä ja valmistelevia parantamistöitä tehdään myös Eurajoella maantiellä 2170 välillä Eurajoki-Irjanne sekä sen viereisellä kävelyn ja pyöräilyn väylällä Eurajoen keskustassa. Maantien 2600 päällystystyöt Pomarkun ja Lavian välillä valmistuvat tulevan viikon aikana. Varsinais-Suomessa parannetaan maantietä 192 välillä Taivassalo-Kaitainen ja Vartsala, sekä Kustavissa maantietä 1924 Rahin tienhaaraan asti. Kaarinan Piikkiössä työkohteita ovat Toivonlinnan maantien 12197 alkupää ja Hepojoen maantie 12284. Kävelyn ja pyöräilyn väyliä päällystetään maantiellä 2105 Perniössä ja 2264 Marttilassa.

Maanteiden päällystystyöt tehdään pääosin päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

