Päällystystyöt siirtävät liikenteen rinnakkaistielle valtatie 3:lta kesäkuussa

Työttömien työnhakijoiden määrä kääntynyt lievään nousuun Uudellamaalla 24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudellamaalla oli huhtikuun lopussa yhteensä 81 941 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 77 488 ja lomautettuja 4 453. Työttömien kokonaismäärä nousi Uudellamaalla 2,9 % verrattuna vuotta aikaisempaan. Koko maan vuosimuutos oli huhtikuun lopussa 3,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 2 308 henkilöä enemmän viime vuoden huhtikuuhun nähden. Ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 2 410 henkilöllä (3,2 %) ja lomautettujen määrä laski 102 henkilöllä (-2,2 %) vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla huhtikuun lopussa 9,2 %, mikä on aavistuksen valtakunnan tasoa matalampi (9,3 %). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 804, mikä on 100 henkilöä (-1,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 15 125, mikä on 234 henkilöä (1,6 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 240, mikä on 4 676 henkilöä (-12,3 %) vähemmän ku