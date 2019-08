Pääministeri Antti Rinteen puhe Varkaudessa 27.8.2019

SDP:n poliittisen valmistelun päälliköksi Joona Räsänen ja EU-puheenjohtajuutta vahvistamaan eurooppaministerin esikuntaan Antton Rönnholm ja Emilia Tervonen 27.6.2019 17:14:17 EEST | Tiedote

SDP:n poliittista ohjelmaa ja valmistelutyötä vetämään on valittu Joona Räsänen, 32. Räsänen toimi SDP:n kansanedustajana 2015-2019 ja aiemmin Sosialidemokraattisen nuorisoliiton puheenjohtajana. Hän on myös Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Koulutukseltaan Räsänen on tradenomi. SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm, 38, toimii Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ajan, eli vuoden 2019 loppuun eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen erityisavustajana. Rönnholm jatkaa luottamustehtävässään SDP:n puoluehallituksen jäsenenä normaalisti. Hän on työskennellyt yhteensä kuusi vuotta Brysselissä, mm. tutkijana ja suorittanut Belgiassa Eurooppa-tutkinnon. Eurooppaministeri Tuppuraisen viestinnästä vastaavaksi erityisavustajaksi on valittu Emilia Tervonen, 35. Hän on työskennellyt vuodesta 2013 Sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä viestintätehtävissä, viimeiset puoli vuotta vt. viestintäpäällikkönä. Tervonen on koulutukseltaan filosofian maisteri.