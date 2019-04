Pääsiäisen ja vapun aukioloajat Vaasan kaupungin museoissa

Pääsiäinen ja vappu muuttavat Vaasan kaupungin museoiden aukioloaikoja. Museot ovat kiinni pitkänäperjantaina 19.4. ja toisena pääsiäispäivänä maanantaina 22.4. sekä vappupäivänä 1.5.

Pohjanmaan museo, Kuntsin modernin taiteen museo, Tikanojan taidekoti ja Vaasan taidehalli ovat kiirastorstaina 18.4. ja vappuaattona 30.4. avoinna klo 15 saakka. Museot ovat normaalisti auki pääsiäislauantaina 20.4. ja pääsiäissunnuntaina 21.4.

Pohjanmaan museossa on pysyvien näyttelyiden lisäksi esillä kuvanveistäjä Tiina Laasosen teoksia näyttelyssä Päivän kierto 19.5. saakka.

Kuntsin modernin taiteen museon ensimmäisessä kerroksessa on Kari Cavénin, Pekka Jylhän, Pasi Karjulan ja Anna Retulaisen teoksia 2.6. saakka. Toisessa kerroksessa esitellään teoksia Swanljungin kokoelmasta näyttelyssä Odysseia – matka taiteessa vielä 2.2.2020 asti.

Tikanojan taidekodissa on ensimmäisessä kerroksessa esillä Taiteen aakkosia – teoksia Frithjof Tikanojan kokoelmasta 8.9. asti ja toisessa kerroksessa voi nähdä Eemu Myntin muotokuvia, piirustuksia ja luonnoksia 28.4. asti. Kolmannessa kerroksessa on toistaiseksi esillä valokuvia Tikanojan perheestä ja kodista.Taidekodissa on pääsiäissunnuntaina 21.4. yleisöopastus ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14. Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.

Vaasan taidehallissa on esillä Merisiskot antroposeenissa 26.5. asti.