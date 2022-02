Päätoimittajat muistuttavat, ettei media ole mielenosoituksissa osapuoli

Valmistelun avoimuus on keskeinen osa demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekoa - Päätoimittajat edellyttävät valtioneuvostolta julkisuusperiaatteen noudattamista myös poikkeusoloissa 11.3.2021 11:32:03 EET | Tiedote

Päätoimittajien yhdistys on huolissaan maan hallituksen päätösten valmistelun läpinäkyvyydestä ja julkisuusperiaatteen toteutumisesta poikkeusolojen aikana. Esimerkiksi liikkumisrajoitusten valmistelun konkreettiset yksityiskohdat on pidetty täysin poissa julkisuudesta huolimatta siitä, että valtioneuvoston kanslia on mediatietojen mukaan pyytänyt muilta ministeriöiltä lausuntoja kaavailtuihin rajoituksiin jo helmikuussa.