Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.4.2022

Savoy-teatterin gospel-konserttisarjassa Tuomari Nurmio ja Soweto Gospel Choir 25.4.2022 17:01:24 EEST | Tiedote

Savoy-teatteri esittelee ensi syksynä gospel-musiikkia monipuolisesti kolmessa konsertissa: Tuomari Nurmion Believe It or Not, Soweto Gospel Choir ja Harlem Spirit of Gospel.