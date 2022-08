Paavali Pattinen on supersankari, jonka voimia ovat mielikuvitus ja hyvä sydän – Hannele Lampelan ja Pasi Pitkäsen uutuuskirjasta on tekeillä myös elokuva

"Minä olen supersankari. Ihan aito sellainen. Nyt sinä varmasti ajattelet, että tuo poika valehtelee, mutta ei, se on ihan totta. Minä, Paavali Pattinen, ikä 11 vuotta, olen supersankareiden sukua ja sen vuoksi minäkin olen nykyään supersankari. Vaikka olenhan minä tietysti ihan tavallinen poika."

Aivan tavanomaiseksi itseään aina luullut Paavali Pattinen saa tietää olevansa supersankari, kuten koko hänen sukunsa – mukaan lukien eräs Amerikan-pikkuserkku, jonka maailma tuntee Batmanina. Koulussa kiusattu Paavali ei ole ikinä huomannut itsessään mitään erityistä, minkä vuoksi hänen on vaikea uskoa kuulemaansa. Eihän hänellä ole edes supervoimaa!

Paavali Pattisen suureksi häpeäksi paljastuu pian, että hänen supervoimansa ovat mielikuvitus ja hyvä sydän. Alun pettymyksen jälkeen hän kuitenkin oppii, että vain hänen voimistaan on vastusta pahalle Mortemille, joka kylvää tuhoa ympäri Suomea.

Paavali Pattinen, supernolo supersankari on uuden, koululaisille suunnatun supersankarisarjan avausosa. Kirjan kirjoittaja Hannele Lampela halusi kirjoittaa tarinaan herkän ja ujon poikasankarin, joka ei ajattele olevansa kovinkaan vahvoilla maailmassa. Supersankariutensa myötä Paavali Pattinen pääsee antamaan kiusaajilleen opetuksen.

”Aloitin sarjan ensimmäisen osan kirjoittamisen jo muutama vuosi sitten, mutta sellaisen kuvittajan, joka osaisi tuoda sen vaatiman humoristisuuden ja näyttävyyden kuviin, löytäminen otti aikansa. Mielestäni Pasi Pitkänen on ainoa tekijä Suomessa, joka taitaa tavoittelemani tyylin, joten olin erittäin tyytyväinen, kun hän lähti mukaan”, Lampela kertoo.

Esimerkiksi Angry Birdsin kuvittajanakin tutuksi tullut Pasi Pitkänen pääsi ammentamaan kuviin omasta rakkaudestaan populaarikulttuuriin ja klassikkopeleihin. Hänestä oli erityisen innostavaa päästä kuvittamaan kohtauksia, joissa Paavali Pattinen ja muut kirjan supersankarikokelaat harjoittelevat sankaritaitojaan Commoder64-konsolilla ja tasohyppelevät pelimaailmassa.

Paavali Pattinen, supernolo supersankari -kirjan elokuvaoikeudet on jo myyty.

Hannele Lampela (s. 1982) on Kaarina Helakisa -palkittu lasten- ja nuortenkirjailija, joka tunnetaan erityisesti rakastetuista Prinsessa Pikkiriikki -kirjoistaan. Sarjan uusimman osan, Prinsessa Pikkiriikki ja (kaamea) totuus vauvoista, käännösoikeudet on myyty jo neljälle kielialueelle. Prinsessa Pikkiriikin hiukkasen hurjat sadut -kirja ilmestyy syyskuussa ja Lampelan nuortenkirja Talventaian tarinoita – Lohikäärmeen kirous lokakuussa.

Pasi Pitkänen (s. 1984) on kuvittaja, kirjailija ja graafikko. Hänen kuvituksiaan on aiemmin nähty esimerkiksi Lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana olleessa Kepler62-avaruusseikkailusarjassa. Hänen kuvittamiensa kirjojen käännösoikeuksia on myyty yli 30 maahan. Pitkänen on myös kirjoittanut kaksi lasten kuvakirjaa.

Paavali Pattinen, supernolo supersankari ilmestyy 25.8.2022, ja se on saatavilla myös ääni- ja sähkökirjana.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi