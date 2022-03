Pahkan risteyssillan hyötyleveyttä kavennetaan Liedossa sillan huonon kunnon takia

Pahkan risteyssilta sijaitsee Liedossa, jossa maantie 12271 (Pahkantie) ylittää valtatien 9 (Tampereen valtatie). Sillan kannen betonin huonon kunnon vuoksi sillan 8,0 metrin hyötyleveyttä joudutaan rajoittamaan 6,5 metriin. Rajoitus tulee voimaan, kun sillalle on asennettu tarvittavat varoitusmerkit sekä hyötyleveyttä rajoittavat sulkupylväät.

Pahkan risteyssillalle tehtiin kesällä 2021 erikoistarkastus, jossa sillan rakenteiden kuntoa tutkittiin mm. rakennekoekappalein. Erikoistarkastuksessa havaittiin päällysrakenteen betonissa pakkasrapautuma- ja alkalikiviainesreaktiovaurioita, jotka ovat levinneet paikoin varsin syvälle. Erikoistarkastuksen huonojen tulosten perusteella tehtiin vielä 2021 marras-joulukuussa lisätutkimus, jolla varmistettiin vaurioiden laajuus. Tarkastusten perusteella todettiin, että vauriot heikentävät reunaulokkeen kantavuutta ja kuormitusta reunaulokkeelle on tarpeellista vähentää hyötyleveyttä kaventamalla. Toimenpiteen tavoitteena on varmistaa sillan turvallinen loppuun käyttö siihen saakka, kunnes se pitää uusia. Sillan jäljellä olevaksi käyttöiäksi arvioidaan noin 10-15 vuotta. Sillan kuntoa tarkkaillaan tehostetusti tänä aikana.

Pahkan silta on teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta. Se on rakennettu v. 1967. Liikennemäärä siltapaikalla on 353 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 29 ajoneuvoa vuorokaudessa.

