Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi Juha Kolu

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Kolu on Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osaston johtajana. Hän on toiminut siellä myös määräaikaisena laamannina. Hän on aikaisemmin toiminut raastuvanoikeudessa oikeusneuvosmiehenä, avustavana lakimiehenä ja asianajajana asianajotoimistoissa sekä kaupungin apulaiskansliapäällikkönä.

Kolu on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on myös toiminut luottamustehtävissä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kunnat.

Käräjäoikeudessa työskentelee noin 65 henkilöä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Lahdessa.