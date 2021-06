Paikallinen hävikkiolut yksinmyyntiin Keskimaan kauppoihin ja ravintoloihin

Osuuskauppa Keskimaan ravintoloihin ja kauppoihin on tullut myyntiin ekologinen kesäuutuus, ylijäämäleipää ja appelsiinin kuoria hyödyntävä kesäolut Beer Cycled white IPA. Kesäoluen on kehittänyt jyväskyläläinen Panimoyhtiö X. Keskimaalle yksinmyyntiin valmistettu erikoisolut on saatavilla kesän ajan Jyväskylän Prismoissa, S-marketeissa sekä Keskimaan ravintoloissa.

Beer Cycled on erikoisolut, jonka valmistuksessa hyödynnetään Seppälän Prisman myymättä jäänyttä leipää sekä Mehustamo-tuoremehupuristimesta kertyviä appelsiininkuoria.

– Beer Cycled white IPAn valmistuksessa osa maltaista on korvattu vaalealla leivällä. Appelsiininkuorista tulee kesäiseen olueen hedelmäisyyttä. Humalan eri lajikkeet syventävät sitrusmaisuutta ja spesiaalia makua antaa myös belgialainen hiiva, Panimoyhtiö X:n olutmestari Lauri Marttinen kuvailee. Hävikkiä vähentävä olut kehitettiin Panimoyhtiö X:n ja Keskimaan yhteistyöllä jo viime vuonna. Syksyllä myyntiin tulleen Beer Cycled hävikkiolutta myytiin Keskimaan kaupoissa ja ravintoloissa neljä erää, ensimmäisen hävikkioluen raaka-aineina oli myös leipää ja appelsiininkuoria.

– Uskomme, että Beer Cycledin vaaleampi kesäversio myy vähintään saman verran. Juoma on nyt tyyliltään erilainen, raikkaampi ja kevyempi. Ekologinen ja vahvasti paikallinen erikoisolut on saatavilla kesän ajan Prismoissamme sekä Jyväskylän alueen S-marketeissa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan paikallistuotteiden valikoimista vastaava Marko Kiiskinen. Ensimmäiset erät hävikkiä vähentävää kesäolutta on saatu myyntiin Keskimaan Prismoihin, S-market Vaajalaan sekä S-market Tourulaan heti kesäkuun alusta. Ennen juhannusta Beer Cycled white IPA saadaan myyntiin Jyväskylän S-market Kolmikulmaan, Kuokkalaan, Savelaan, Palokkaan sekä Mestarin Herkkuun. Lisäksi hävikkiolutta tulee S-market Muurameen, Jämsään ja Äänekoskelle ja ABC Palokan valikoimiin. Ravintoloissa Beer Cycled -kesäoluelle on räätälöity omat suositusannokset

Keskimaan kauppojen lisäksi Beer Cycled white IPA on myynnissä laajasti myös Keskimaan ravintoloissa. – Laadukas, mutta kuitenkin helposti lähestyttävä, kevyt, raikas ja sitrusmainen Panimoyhtiö X:n white IPA sopii seurusteluun sekä monenlaisen ruoan kanssa nautittavaksi. Ensimmäinen Beer Cycled sai varsin hyvän vastaanoton, ja varmasti tämä uusi vaalea versio tulee yhtä lailla kiinnostamaan asiakkaitamme, erikoisoluistaan tunnetun Jalo Kitchen & Lounge -ravintolan päällikkö Jaska Lahti ennakoi.



Beer Cycled -olut saa kaikissa Keskimaan ruokaravintoloissa omat suositusannoksensa.

– Esimerkiksi meidän uuden kesälistan annoksista se sopii mainiosti briossista valmistetun flatbreadin ja kanaburgerin makupariksi, Jaska Lahti vinkkaa. Kesäolut Beer Cycled white IPA on myynnissä kesän ajan kaikissa Keskimaan alkoholia myyvissä ruokaravintoloissa.

