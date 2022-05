Paikallisia bändejä ja artisteja nonstoppina pääkirjaston Draama-salissa

Bändimaratonissa 14 paikallista bändiä ja artistia soittaa nonstoppina perjantaina 27.5. ja lauantaina 28.5. klo 18-23. Esiintymiset kestävät puoli tuntia, minkä jälkeen esiintyjä vaihtuu.

Feasta Band Maratonin ohjelmassa:

Pe 27.5.

klo 18 alkujuonto

klo 18.10 – 18.40 Blindfold

klo 18.50 – 19.20 Random

klo 19.30 – 20.00 Moving Mehari Band

klo 20. 10 – 20.40 Sam's Garage

klo 20.50 – 21.20 Linturatas

klo 21.30 – 22.00 Bad Tequila

klo 22.10 – 22.40 When We Buried The Ringmaster

klo 22.40 – 23.00 loppujuonto

La 28.5.

klo 18 alkujuonto

klo 18.10 – 18.40 Feen!ks

klo 18.50 – 19.20 Bone Charger

klo 19.30 – 20.00 Unelmasikiö

klo 20.10 – 20.40 Upstairs singers

klo 20.50 – 21.20 Harrows Eve

klo 21.30 – 22.00 Eld

klo 22.10 – 22.40 Killburn

klo 22.40 – 23.00 loppujuonto

Tapahtuma on avoin ja maksuton yleisölle ja samalla se on verkostoitumispaikka Vaasassa toimiville bändeille, kokoonpanoille ja artisteille. Pääkirjaston kahvilan tiloissa toimii tapahtuman ajan pop up-baari Bad Bun (anniskeluoikeudet, k-18).



Mukana tapahtumaa ovat järjestämässä Vaasan Uuden Kulttuurin Yhdistys Volume ja Ritz.

Tapahtuma Facebookissa: https://m.facebook.com/events/372199151443302/