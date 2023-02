Paikkoja auki, etsitään tekijät! -ELY-tilaisuus avaa Työvoimatiekartta-hankkeen tuloksia työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Työministeri Tuula Haatainen käynnisti syksyllä 2021 Työvoimatiekartta-hankkeen, jotta työvoiman saatavuus ja siten kestävä talouskasvu voitaisiin turvata kaikilla toimialoilla koko Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden johtamassa tiekarttatyössä kahdeksan eri työnantaja- ja tekijäliittojen asiantuntijoista muodostuvaa toimialaryhmää selvitti, miten osaajien löytymistä voitaisiin parantaa.

Hankkeen asiantuntijoiden kehittämä tietomalli täsmentää kuvaa työvoiman tarjonnasta ja kysynnästä eri aloilla ja alueilla. Näin syventyi ymmärrys siitä, onko kyse puhtaasta työvoimapulasta, osaamisvajeista vai kohtaanto-ongelmista sekä siitä, miten paljon työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa Suomi tarvitsee.

Työvoimatiekartta hankkeen tulokset on koottu raporttiin

Paikkoja auki, etsitään tekijät! -ELY-kiertueella TEMin asiantuntijat esittelevät Työvoimatiekartta-hankkeen tärkeimpiä alueellisia tuloksia kullakin ELY-alueella. Omia ratkaisujaan pääsevät esittelemään myös maakunnan yritysten, työntekijäliittojen, koulutuslaitosten, kaupunkien ja kuntien, järjestöjen ja hallinnon edustajat. Kiertueen Etelä-Savon tilaisuus järjestetään Mikkelissä konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa 21.2.2023. Kiertueen teema on kiinnostanut eteläsavolaisia toimijoita ja yleisöä niin paljon, että Mikkelin tilaisuus on jo täynnä.

”Mitä paremmin ymmärrämme työvoimakapeikkojen syitä, sitä paremmin osaamme löytää pulmiin myös ratkaisuja. Olen iloinen, että pääsemme ELY-kiertueella keskustelemaan Työvoimatiekartta-hankkeen tuloksista eri puolilla Suomea ja pohtimaan samalla, mitä kaikkea voisi vielä olla tehtävissä, jotta työnhakijoille löytyisi työtä ja kaikkiin työpaikkoihin löytyisi tekijöitä”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Työvoimakapeikkoihin liittyvät ala- ja aluekohtaiset tulokset ja tiekarttatyössä mukana olleiden toimialaryhmän esittämät ratkaisuehdotukset on myös koottu yhteen Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat 2022 raporttiin, joka julkaistiin 16.1.2023 työ- ja elinkeinoministeriön Työvoimatiekartat -verkkosivuilla (Etelä-Savon tiedot sivulta 117 eteenpäin). Myös hankkeessa kehitetty tietopohja tullaan julkaisemaan sivuilla avoimen datan -periaatteella vapaasti hyödynnettäväksi.

Etelä-Savossa on pulaa hoitajista

Työvoimatiekartta-hankkeen tulosten mukaan Etelä-Savossa työvoimapulaa on erityisesti lähihoitajista, sairaanhoitajista, lastentarhanopettajista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä sekä hitsaajista ja koneistajista.

Kohtaanto-ongelmia, jolloin sekä avoimia paikkoja että työttömiä työnhakijoita on ammatissa tavallista enemmän, on eniten siivoojan sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijän ammateissa.Myös myynnin ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista sekä ICT-osaajista monet työnantajat raportoivat rekrytointivaikeuksia, mutta ammateissa on myös paljon työttömiä työnhakijoita.

Eniten ylitarjontaa on seuraavissa ammateissa: yleissihteerit, myyjät, kirvesmiehet, talonrakentajat, kuorma-autonkuljettajat. Yleissihteereitä on Etelä-Savossa koulutettu samalla osuudella kuin koko maassa, mutta heidän osuutensa Etelä-Savon työllisistä on selvästi koko maan keskiarvoa matalampi.

Työvoimakapeikkojen syyt ja ratkaisut vaihtelevat alalta ja alueelta toiselle. Työvoiman saatavuutta voisi kuitenkin helpottaa erityisesti toimilla, jotka vauhdittavat työvoimasiirtymiä ylitarjonta-ammateista työvoimapula-ammatteihin ja tukevat kohtaannon parantamista.