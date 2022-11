Paimion Ankkalampi tyhjennetään vieraslajien hävittämiseksi

Lammen vesi pumpataan hiekka- ja maastosuodatuksen kautta ojalinjaan, joka laskee Paimionjokeen. Kiehkuravesiruttokasvustot kerätään pois mahdollisimman tarkkaan. Aurinkoahventen poistoon voidaan käyttää sähkökalastusta ja kemikaalia, joka on tarkoitettu kalojen hävittämiseen.

Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi Ankkalammen pohjasta poistetaan sedimenttiä. Lammen täytyttyä vettä voidaan vielä tarvittaessa kirkastaa alumiinikloridikäsittelyllä, ennen kuin lampi otetaan uudestaan käyttöön. Kaikki syntyvät jätteet toimitetaan paikkaan, jolla on asianmukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

Kunnostus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023

Kiehkuravesirutto muodostaa vapaasti levitessään laajoja kasvustoja, jotka vaikeuttavat Ankkalammen käyttöä virkistys- ja uimapaikkana. Aurinkoahvenet pystyvät lisääntymään paljon, ja aggressiivisena lajina ne vievät ravintoa sekä elintilaa muilta lajeilta.

Kunnostus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023, ja Ankkalampi on pois virkistyskäytöstä ainakin yhden uimakauden. Hankkeen vaikutuksia tarkkaillaan muun muassa vesinäyttein. Aluehallintovirasto on lisäksi lupapäätöksissä määrännyt useista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi kaivumassojen peittämisestä kuljetuksen ajaksi. Sillä estetään vieraslajien leviäminen hankkeen aikana.

