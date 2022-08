Paimiossa Pakurlan siltatyömaalla maantien 2340 ajoneuvoliikenteen katko jatkuu lokakuun puoleen väliin saakka

Mt 2340 Pakurlan sillan uusimistyöt aloitettiin tammikuun alussa. Uuden sillan pohjarakennustöiden takia ajoneuvoliikenne on katkaistu vanhalla sillalla ja ohjattu kiertotielle 9.5.2022 alkaen. Ajoneuvoliikenteen katkon arvioitiin kestävän 5.9.2022 asti. Uuden sillan päätyjen paalulaattojen pohjan stabiliteetti on ollut kuitenkin oletettua huonompi ja työjärjestystä ja -tapaa on näiltä osin jouduttu muuttamaan. Työjärjestyksen muutoksessa tulopenkereillä tehtiin pilaristabilointi ennen paalulaatan rakentamisen aloittamista. Pilaristabiloinnin lujittumisajan takia ajoneuvoliikenteen katkoa joudutaan jatkamaan 15.10.2022 asti. Viivästyksellä ei ole vaikutusta sillan valmistumiseen.

Ajoneuvoliikenne on ohjattu katkon ajaksi teiden 181 (Kravinkuja), 1 (Turku-Helsinki moottoritie) ja 2340 (Paimiontie) kautta. Kiertotien pituus on n. 12 km. Hidas moottoriliikenne on ohjattu valtatien 1 sijaan käyttämään maantietä 110. Kiertotien pituus hitaalle moottoriliikenteelle 14 km. Kevyelle liikenteelle on järjestetty katkon ajaksi 1,5 metriä leveä kulkureitti työmaan läpi. Paimion ja Turun väliä liikennöivän linja-autoliikenteen linjat 704 ja 706 sekä Kemiöstä Sauvon ja Paimion kautta Turkuun liikennöivän linjan 702 reitit jatkavat tilapäisellä reitillä Kravinkujan kautta moottoritielle liikennekatkon loppuun saakka. Tieosuudella Pakurlan silta-Tammisilta ei ole liikennekatkon aikana linja-autoliikennettä.

Vuonna 1970 valmistunut Pakurlan silta sijaitsee Paimiossa, missä maantie 2340 ylittää Paimionjoen. Pakurlan silta on elinkaarensa päässä eikä siltaa voi enää peruskorjata. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan viereen. Sillan rakennustöiden yhteydessä rakennetaan myös kiertoliittymä Paimiontien ja Kravinkujan liittymään. Kiertoliittymän rakentamisella parannetaan liittymän liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän rakennustyöt rahoittaa Paimion kaupunki. Rakennustyöt kestävät loppuvuoteen 2023 asti.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinööri Ari Salo, p. 0400 510 391

- Paimion kaupunki: tekninen johtaja Juha Saarinen, 050 590 0521

- Destia Oy: Vastaava työnjohtaja Jere Kärkkäinen, puh. 040 183 9085