Päivä, jolloin Suomea myydään maailmalle - Matka Workhop Day on kansainvälinen ostotapahtuma

21.6.2017 15:20 | Messukeskus

Matka Workshop Day Pohjoismaiden suurimpien Matkamessujen yhteydessä on vuosien aikana kasvanut merkittäväksi kansainväliseksi Suomen matkailun osto- ja myyntitapahtumaksi. Päivän aikana yli 250 kansainvälistä ostajaa tekee kauppoja suomalaisten kohteiden ja palveluntarjoajien kanssa. Matka Workshop Day järjestetään osana MATKA 2018 -messuja 17.1.2018 Messukeskuksessa Helsingissä ja osallistumisia päivään myydään nyt.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan matkailun kokonaiskysyntä on 2,5 % Suomen bruttokansantuotteesta. Sen merkitys Suomen kansantaloudelle on suurempi kuin elintarvike- ja juomateollisuuden, metsäteollisuuden tai kaivostoiminnan merkitys. Matkailun kokonaiskysyntä on kasvanut 6,5 % ja kansainvälisten matkailijoiden määrä kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Tilastojen mukaan vuonna 2015 Suomessa vieraili yli 7 miljoonaa ulkomaista matkailijaa, joiden matkoista 55 % oli loma- tai ostosmatkoja.

Matka Workshop Daysta on muutamassa vuodessa kasvanut merkittävä Suomen incoming-matkailuelinkeinon edistäjä. Osallistujilta kerätyn palautteen perusteella voidaan sanoa, että iso osa Suomen incoming-matkailutarjonnasta myydään tammikuun Matkamessujen yhteydessä yhdessä päivässä.

Workshop Day tukee myös suomalaista outgoing-matkailuelinkeinoa tarjoten suomalaisille matkanjärjestäjille helpon ja kustannustehokkaan tavan perehtyä ulkomaisten turistitoimistojen, matkanjärjestäjien ja muiden matkailualan palveluntarjoajien tuotteisiin ja palveluihin Global Workshopissa. Matkanjärjestäjien edustajille osallistuminen ostajana Matka Workshop Dayhin on maksutonta ja esimerkiksi turistitoimistojen tarjontaan voivat tulla tutustumaan myös muut kuin tuotannossa työskentelevät matkatoimistoammattilaiset.

600 ostajaa ja myyjää Suomesta ja ulkomailta

Vuonna 2017 Workshop Day:n Meet Finland -myyjinä oli 130 suomalaista matkailuyritystä ja ostajia saapui paikalle 38 maasta yli 250. Global Workshopissa oli mukana yli 50 yritystä ympäri maailman.

- Mukana olleista ostajista puolet arvioi Workshop-päivän annin erinomaiseksi ja yli 70 % osallistujista kertoi tehneensä kauppaa päivän aikana, kertoo Workshop Dayn projektipäällikkö Maaret Manninen.

Workshop Day kuuluu Matkamessujen ammattilaissisältöihin, Matka Pro:hon.

Lisätietoja:

Matka Workshop Day, projektipäällikkö Maaret Manninen, 0400 986 416 maaret.manninen@messukeskus.com, https://matkaworkshopday2018.converve.com

Matkamessut, tiedottaja Johanna Suni, 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

*tilastot: TEM toimialapalvelu, Matkailutilinpito 2015

*Workshop Dayn luvut: Messukeskus ja Funmedia, kyselytutkimus osallistujille

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 17.–21.1.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Matkamessuilla esittäytyy vuosittain 1 000 matkanjärjestäjää, matkakohdetta ja matkailualan palveluyritystä yli 80 maasta. Tapahtumassa vierailee vuosittain yli 50 000 kuluttajaa ja 20 000 matkailualan ammattilaista. Kansainvälinen ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 17.1. Matkamessut on auki yleisölle 19.–21.1.2018 .|www.matkamessut.fi | www.facebook.com/matkamessut |@matkatravelfair | #matka2018 |