Päivi Puonti Etlan ennustepäälliköksi – kaksi uutta tutkijaa Etlaan

Etlan uusi ennustepäällikkö Päivi Puonti, s.1982 on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi vuonna 2017 Helsingin yliopistossa raha- ja finanssipolitiikasta. Ennen Etlaa hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä mm. Nordeassa ja valtiovarainministeriössä. Tutkijana Puonti on Etlassa keskittynyt julkisen talouden ja työllisyyden tutkimuskysymyksiin sekä erityisesti EU:n alueen raha- ja finanssipolitiikan kehitykseen.

Etlan ennusteryhmässä Päivi Puonti on vastannut julkisen talouden, työllisyyden ja investointien ennusteista. Hän aloittaa ennustepäällikkönä välittömästi ja seuraa tiimin vetäjänä Markku Lehmusta, joka siirtyi syyskuussa 2022 Suomen Pankkiin.

– Ennustejulkaisujen uudistaminen on saatu Etlassa hyvälle alulle ja uudistustyö tulee jatkumaan. Tutkimuksen osalta jatkan edelleen myös ajankohtaisten talouspolitiikan aiheiden parissa, toteaa Päivi Puonti.

Etlan ennustetoimintaa on viime aikoina kehitetty erityisesti menetelmien osalta ja keskeisten ennustejulkaisujen ulkoasut on uudistettu. Toukokuussa 2022 Etla voitti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun myöntämän Vuoden talousennustaja 2021-palkinnon. Lisäksi Etla on saanut useampia kansainvälisiä palkintoja vuoden 2021 talousennusteistaan.

Sakari Lähdemäki Etlan ennustetiimiin

Päivi Puontin noustessa Etlan ennustepäälliköksi saa ennustetoimi samalla uuden tuottavuusasiantuntijan, kun KTT Sakari Lähdemäki siirtyy Etlan vahvuuteen. Aiemmin Lähdemäki työskenteli Laboressa erikoistutkijana. Hänellä on pitkä kokemus ennusteiden laadinnasta ja kuluvana vuonna hän toimi Laboren ennustepäällikkönä.

Lähdemäen osaamisalueeseen kuuluvat toimiala-, tuottavuus-, ja yritystutkimus sekä empiirinen makrotaloustiede ja ennustemallit. Hän vahvistaa osaamisellaan Etlan ennustetiimiä ja toimiala- ja tuottavuustutkimusta. Hän aloittaa Etlassa joulukuussa.

Ennustetoimi kuuluu Etlassa osaksi tutkimusjohtaja Tero Kuusen vetämää Makrotalous ja julkinen talous -tutkimusryhmää. Ennustetiimissä työskentelevät myös tutkijat Birgitta Berg-Andersson ja Ville Kaitila. Tärkeimmät julkaisut ovat kahdesti vuodessa ilmestyvä laaja Suhdanne sekä Toimialakatsaus.

Aino Kalmbach Etlan tutkijaksi

Taloustutkijaksi Etlaan on nimitetty Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun tohtoriopiskelija Aino Kalmbach. Hän aloittaa vuoden 2023 alusta tutkimusjohtaja Antti Kauhasen vetämässä Työmarkkinat ja koulutus -tutkimusryhmässä. Kalmbach valmistelee parhaillaan väitöskirjaansa. Hän vahvistaa erityisesti maahanmuuton talousvaikutuksia käsittelevää tutkimusta Etlassa.