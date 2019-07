Päivi Wood johtavaksi liikenne- ja elinkeinopoliittiseksi asiantuntijaksi, Mikko Valtonen osaamisasiantuntijaksi

Keskuskauppakamari on palkannut kaksi uutta asiantuntijaa.

Valtiotieteiden maisteri Päivi Wood siirtyy johtavaksi liikenne- ja elinkeinopoliittiseksi asiantuntijaksi liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Woodilla on vankka kokemus liikenne- ja viestintäministeriöstä, Suomen pysyvästä EU-edustustosta liikenneasioista vastaavana virkamiehenä ja Euroopan komissiosta liikenteen innovaatioiden ja rahoituksen saralla. Wood vastaa liikenne- ja elinkeinopolitiikkaan sekä aluepolitiikkaan ja rakennettuun ympäristöön liittyvästä vaikuttamistyöstä.

Tietotekniikan insinööri ja hallintotieteiden ylioppilas Mikko Valtonen siirtyy osaamisasiantuntijan tehtävään Insinööriliitosta, jossa hän on toiminut koulutuspolitiikan erityisasiantuntijana. Valtosella on vahva tausta osaamisen ja koulutuksen parissa. Aiemmin hän on toiminut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n puheenjohtajana ja johtaa nykyisin SDP:n Uudenmaan piiriä järjestön puheenjohtajana. Valtonen vastaa osaamiseen, työllisyyteen ja koulutuspolitiikkaan liittyvästä vaikuttamistyöstä.

”On hienoa, että organisaatiomme vahvistuu uuden strategiamme mukaisesti. Osaamisen ja infrastruktuuriväylien kehittämisellä on merkittävä rooli, jotta Suomesta voidaan tehdä maailman kilpailukykyisin maa”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Wood ja Valtonen aloittavat tehtävissään elokuussa.