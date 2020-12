Päivystysapu 116117 -palvelu käyttöön tammikuun alussa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan 4. tammikuuta 2021 käyttöön yksi päivystysavun puhelinnumero. Päivystysapu 116117 -palvelusta voi kysyä neuvoja äkillisiin, päivystyksellisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin ympäri vuorokauden. Neuvoja voi kysyä puhelimitse tai tekstipalveluna.

Päivystysapu 116117 on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä neuvonta- ja ohjauspalvelu, jossa puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset. He tekevät arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta paikalliset ohjeistukset huomioiden.

Kaikki maakunnan asukkaat soittavat tähän yhteen päivystysnumeroon silloin, kun oma terveysasema on kiinni. Päivystysapu auttaa kansalaisia äkillisissä sosiaalisissa ja terveydellisissä ongelmissa, mutta ei hätätilanteissa. Hätätilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112.

Palvelu toimii ympärivuorokautisesti, mutta asukkaiden toivotaan virka-aikaan ottavan ensisijaisesti yhteyttä omaan terveysasemaansa hoidon tarpeen arvioimiseksi.

Puhelinpalvelusta saa myös yleisempää neuvontaa ja ohjausta päivystyksellistä hoitoa vaativiin oireisiin, ohjeita itsehoitoon sekä ohjausta sosiaalihuollon palveluiden piiriin.

Palvelu korvaa aiemmin käytössä olleet Oulun seudun yhteispäivystyksen ja Oulaskankaan sairaalan terveysneuvonnan numerot 4. tammikuuta alkaen. Palvelun sisällössä ei tapahdu muutoksia, vain neuvonnan puhelinnumero muuttuu.

”116117 -palvelu kattaa jatkossa PPSHP:n toiminta-alueen. Neuvontapalvelu laajenee numerouudistuksen yhteydessä muun muassa Koillismaalle. Raahen sairaalan oma päivystysnumero ei poistu käytöstä”, kertoo projektisuunnittelija Marja Ylilehto PPSHP:stä

Valtakunnallinen palvelu kohdentuu kunkin maakunnan asiantuntijoille. ”PPSHP:lle palvelun tuottaa ensi vuonna sama palveluntuottaja, joka on vastannut terveysneuvonnastamme aiemminkin.”

Niille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta on tarjolla tekstipalvelu. Sen tuottamisesta valtakunnallisesti vastaa HUS Uudenmaan Päivystysapu 116117.

Päivystysapu-palvelun tavoitteena on ohjata asukas oikeaan aikaan oikean avun piiriin. Se tukee asukasta omatoimisuuteen ja auttaa löytämään ratkaisuja sote-palvelujärjestelmän ja ammattilaisten avulla. Tilanteessa, jossa ammattilaisen apua ei sillä hetkellä tarvita, asukas voi saada luotettavat ja ajantasaiset toiminta- ja/tai hoito-ohjeet.

Neuvonta aloitetaan puhelinpalveluna, mutta näiden rinnalle kehitetään omaa digikanavaa, jotta monikanavainen palvelu tukisi paremmin esteettömyyttä ja saavutettavuutta.