Pajtim Statovcin Finlandia-palkittu Bolla on Kirkus Prize -palkintoehdokkaana Yhdysvalloissa

Pajtim Statovcin kolmas romaani Bolla julkaistiin äskettäin Yhdysvalloissa, jossa siitä on jo kirjoitettu lukuisia ylistäviä arvioita. Statovcia on kutsuttu suureksi lahjakkuudeksi ja hänen kirjallisia kykyjään "pettämättömiksi". Kirkus Reviews -kirjallisuuslehti valitsi Bollan kuuden finalistin joukkoon 328 kaunokirjallisen teoksen joukosta lehden nimeä kantavan kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Palkintoa pidetään yhtenä kirjallisuusmaailman suurimmista ja sen arvo on 50 000 dollaria. Palkinto jaetaan 28.10.2021.

– Olen todella iloinen kirjan saamasta vastaanotosta. Tällainen tunnustus merkitsee minulle paljon. Bollan kääntäjä David Hackston on tehnyt upeaa työtä, Pajtim Statovci iloitsee. Myös David Hackston on otettu Bollan ehdokkuudesta. – Kaunokirjallisuuden kääntäminen on luonteeltaan yksinäistä puurtamista kielen ja kirjailijan ajatusten parissa, ja on aina ilahduttavaa seurata, miten valmis käännös puhkeaa kukkaan ja alkaa elää omaa elämäänsä lukijoiden mielissä, hän sanoo. Kirkus Prize -kirjallisuuspalkinnon ovat voittaneet aiemmin mm. Colson Whitehead, Hanya Yanagihara ja Raven Leilani. Yhdysvalloissa Bollasta sanottua: ”Bolla on loistava ja Statovci suuri lahjakkuus.” –The New York Times ”Mukaansatempaava. Statovci päästää kertomukseensa vähän valoa vain korostaakseen sitä, kuinka voimallista homofobia ja itseinho voi olla. (…) Bolla on järkähtämätön pohdinta suhteen äkillisen lopettamisen seurauksista.” –Kirkus Reviews ”Statovci on mestari.” –Publishers Weekly ”Bolla on ahdistava, runollinen pohdinta menetyksestä, ja onnistuu samalla – kiitos Statovcin pettämättömien kirjallisten kykyjen – olemaan yllättävän toiveikas. Näihin sivuihin kietoutuu syvän inhimillinen taso, joka pyytää lukijaa ymmärtämään ja tunnistamaan virheet, joihin me epätäydellisinä ihmisinä sorrumme. Rakastin tätä kirjaa sen syvällisen, palavan viisautensa vuoksi, ja palaan siihen aina uudelleen ​​ja uudelleen.”–Garrard Conley, kirjailija, Boy Erased -muistelmateoksen kirjoittaja Myös Statovcin edellinen romaani Tiranan sydän (Crossing) oli Yhdysvalloissa arvostelumenestys. Se noteerattiin lukuisissa arvostetuissa julkaisuissa ja oli lisäksi yksi National Book Award -kirjallisuuspalkinnon viidestä finalistista. Pajtim Statovci (s. 1990) on kirjoittanut kolme palkittua romaania. Esikoisromaani Kissani Jugoslavia voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon, toinen romaani Tiranan sydän Toisinkoinen-palkinnon ja kolmas romaani Bolla palkittiin Suomen arvostetuimmalla kirjallisuuspalkinnolla, kaunokirjallisuuden Finlandialla.

