Pakilan rippileirillä mahdollinen koronavirusaltistus

Yksi rippikoulun osallistujista kotiutettiin leiriltä tiistaina 13.10. hänen saatuaan tiedon mahdollisesta koronavirusaltistuksestaan. Torstaina 15.10. kyseinen oireeton henkilö sai positiivisen testituloksen. Leiri päätettiin keskeyttää ylimääräisenä varotoimenpiteenä, kun tieto koronatartunnasta varmistui.

Terveysviranomaisilta saatujen ohjeiden mukaan leiriä olisi voinut jatkaa varotoimia noudattaen. Rippikoulun vetäjät, Pakilan seurakunta ja Eerikkilän henkilökunta päättivät kuitenkin varotoimena keskeyttää leirin uusien altistusten ja tartuntojen minimoimiseksi.

Leirille osallistui yhteensä 40 henkilöä leiriläiset, apuohjaajat eli isoset sekä seurakunnan henkilökunta mukaan lukien. Leirille osallistuneiden lähipiirille on tiedotettu altistuksesta ja leiriläiset on lähetetty kotiin. Ryhmän kanssa Eerikkilässä kontaktissa olleet henkilöt ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä.

Rippikoululaisten konfirmaation piti olla sunnuntaina 25.10., mutta se siirretään myöhemmäksi. Rippileiristä ehdittiin toteuttaa puolet ja rippikoulu käydään loppuun myöhemmin.

"On ikävää, että joudumme keskeyttämään hyvin alkaneen leirin. Mutta tässä tilanteessa tärkeintä on kaikkien rippikoululaisten, perheiden ja työntekijöiden terveys", toteaa Pakilan seurakunnan vs. kirkkoherra Jouni Pirttijärvi.

Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen kiittää Pakilan seurakuntaa hyvässä yhteisymmärryksessä tehdystä ratkaisusta.

”Tässäkin asiassa haluamme toimia niin vastuullisesti kuin mahdollista ja minimoida pienetkin riskit. Siksi päädyimme terveysviranomaisiakin tiukempaan ratkaisuun keskeyttää leiri.”

Lisätiedot: Pakilan seurakunnan vs. kirkkoherra Jouni Pirttijärvi / kirkkoherra Tiia Valve-Tuovinen p. 09 2340 5510

Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen, p. 050 5333600