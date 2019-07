Pakojätehuone, sähköpyöriä sekä hanavesiasema – HSY tukee Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteita tarjoamalla avajaistapahtumassa konkreettisia työkaluja ilmastonmuutoksen torjuntaan

Jätteiden lajittelu, pyöräily ja hanaveden juonti – kuka tahansa voi helposti vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Avajaisissa paikalla olevilta HSY:n ympäristöasiantuntijoilta voi kysyä lajitteluvinkkejä ja neuvoja ympäristöystävälliseen elämäntapaan.

Kestävä kehitys on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoista. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY nostaa 8.7. järjestettävissä avajaisissa esille omien palvelujensa, eli vesi- ja jätehuollon sekä ympäristöneuvonnan merkitystä puhtaan ja kestävän kaupunkielämän mahdollistajana. HSY:n tavoitteena on nostaa kotien jätteiden kierrätysaste alueella 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, saada asukkaat lisäämään pyöräilyä sekä hanaveden käyttöä juomana. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan asukkaiden aktivoitumista.

- Vaikka osa nuorista on hyvin valistuneita ja huolissaan ilmastonmuutoksesta, tutkimustemme mukaan 20–30-vuotiaat nuoret ryhmänä lajittelevat silti jätteensä heikoimmin. Pakojätehuoneen tarkoitus on tutustuttaa lajitteluun elämyksellisellä tavalla ja tuoda esiin, että omalla toiminnalla on merkitystä. Pitää vain aloittaa, ympäristöasiantuntija Elina Mattero-Meronen perustelee.

- Myös pyöräily on ekologinen valinta. Asukkaat voivat tapahtumassa testata HSY:n henkilökunnan käytössä olevia sähköpyöriä, Mattero-Meronen jatkaa.

Hanavettä juomalla voi vaikuttaa niin muovijätteen vähentämiseen kuin omaan hiilijalanjälkeen. HSY on teettänyt hanavesiaseman, joka on suunniteltu erityisesti tapahtumia varten.

- Miksi juoda pullotettua vettä, kun meillä on huippulaadukas hanavesi? Hanaveden puhdistuksen ja jakelun tuottama hiilijalanjälki vuodessa on vain 0,7 kg per asukas, mikä vastaa neljän kilometrin autolla ajoa. Voikin sanoa, että hanavesi on ekologinen, edullinen ja erinomainen janojuoma, projektipäällikkö Mira Soini mainostaa.

EU-puheenjohtajuuskauden avajaiset järjestetään Kansalaistorilla ja Töölönlahden puistossa 8. heinäkuuta. Organisoijana on Helsingin kaupunki.