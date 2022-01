Pakurlan silta uusitaan Paimiossa maantiellä 2340

Kirjalansalmen sillan päihin automaattivalvontakamerat hillitsemään ylinopeuksia 16.12.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Kirjalansalmen sillalle on asetettu 50 km/h nopeusrajoitus nykyisen sillan kunnon turvaamiseksi siihen saakka, kunnes uusi silta on rakennettu. Ajonopeuksia on seurattu sillalla olevien nopeusnäyttötaulujen avulla. Nopeusnäyttötaulujen tietojen perusteella sillalla ajetaan jonkin verran ylinopeutta, ja suurin huoli kohdistuu raskaiden ajoneuvojen ylinopeuksiin. Sillan päihin on nyt asennettu automaattivalvontakamerat hillitsemään ajonopeuksia. Lisäksi Kårlaxin alikulkukäytävään asennetaan raskaiden ajoneuvojen painoja mittaava laitteisto. Sen avulla seurataan raskaiden ajoneuvojen todellisia painoja. Ajonopeudella ja raskaiden ajoneuvojen massoilla ja etäisyyksillä on huomattava merkitys sillan rasitukselle.