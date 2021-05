Palace jälleen ykkönen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksessä – Osaava, mutta rento palvelu on listan keskiössä

Jaa

Helsinkiläinen Ravintola Palace on maan paras ravintola. Palace äänestettiin voittajaksi Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021 -äänestyksessä toisena vuonna peräkkäin. Seuraavina olivat helsinkiläiset BasBas, Savoy, Alexanderplats ja Bardot. Horeca-alan ammattilaiset äänestivät vuoden ravintolahenkilöksi eli ”Ammattilaisten ammattilaiseksi” ravintoloitsija Henri Alénin.

Keittiöpäällikkö Eero Vottosen luotsaama Ravintola Palace piti paikkansa Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021 -äänestyksen kärjessä. Helsingin Etelärannassa sijaitseva fine dining -ravintola sai listauksessa ylivoimaisesti eniten ääniä. Palace äänestettiin myös voittajaksi kategoriassa Paras Ruoka.

Äänestykseen osallistui noin 300 ravintola- ja ruoka-alojen ammattilaista ja vaikuttajaa eri puolilta maata. Listan tulokset julkistettiin virtuaalisessa palkintojenjaossa YouTuben kautta Helsingin Messukeskuksessa torstaina.

Vuosittaisen listan ja äänestyksen toteuttaa horeca-alojen media Viisi Tähteä pääkumppaninaan Helsingin Messukeskus. Muita yhteistyökumppaneita ovat Decanter, Frex-perunat ja -kananmunat (Skabam Oy), Mallaskosken Panimo, Quandoo Finland ja Wihurin Metro-tukku.

Korona-aikana venyminen listan kärkeen on uroteko

Viisi Tähteä Median päätoimittaja Eeropekka Rislakki tunnustaa, että tässä tilanteessa työvoima- ja käsityövaltaisen ravintolan vieminen listan ykköseksi on Palacelta melkoinen uroteko.

”Äänestäjien perusteluita lukiessa käväisi mielessä, että Palace on Suomen ainoa kahden Michelin-tähden ravintola, jolla on yksi tähti. Suomen kaikki tähtiravintolat saattoivatkin olla enimmän osan aikaa avoinna koronarajoituksin samalla, kun Pohjois-Euroopan tähtiravintoloista yli 90 prosenttia oli kokonaan suljettuna”, Rislakki perustelee.

Palacen keittiöpäällikkö Eero Vottonen kiittää nöyrästi äänestäjiä valinnoista. Hän antaa tunnustuksen koronarajoitusten vuoksi useita lomautusjaksoja läpikäyneelle Palacen henkilökunnalle.

”Isot kiitokset kuuluvat asiakkaille sekä työntekijöillemme keittiössä ja salissa. He tekevät menestyksemme eteen kaikkensa. Parhaaksi meidän ruokamme tekee se, että me etsimme laadultaan ja sesongiltaan parhaita raaka-aineita. Yritämme tarjota ne melko vähäisellä valmistuksella vieraillemme mahdollisimman maistuvina annoksina”, Vottonen kertoo.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listan ravintoloista 14 on Helsingin ulkopuolelta

Äänestyksessä peräti kymmenen kärkisijaa menivät Helsinkiin. Toiseksi sijoittui viime vuoden tapaan BasBas ja kolmanneksi nousi Savoy. Seuraavina olivat Alexanderplats, Bardot, Grön, Vinkkeli, Olo, Muru ja Inari. Hans Välimäen luotsaama Bardot nousi suoraan listan kärkiviisikkoon.

Listan ravintoloista 36 on Helsingistä ja 14 muualta maasta. Paras Helsingin ulkopuolinen ravintola oli sijalle 11 sijoittunut Kaskis Turusta. Kuusi ravintolaa on Turusta ja kolme Tampereelta.

Kaukaisin ravintola etelästä katsottuna on jälleen Aanaar Inarista (24.). Pohjois-Suomen ravintoloista listalla ovat mukana suoraan listalle noussut Gustav Kitchen & Bar Rovaniemeltä (15.), Tapio Posiolta (20.), Ostroferia Oulusta (23.) ja Sky Kitchen & View Rovaniemeltä (32.).

Etelässä asuvat ruokakulttuurin vaikuttajat ja ravintolaväki ovat koronavuoden ravintola- ja kokoontumisrajoituksista huolimatta käyneet eri puolilla maata tutustumassa hyviin ja erityisesti uusiin ravintoloihin. Turku nousi selvästi maan kakkoskaupungiksi. Porvoo, Lahti ja koko Itä-Suomi putosivat kokonaan listalta.

Suomen 50 Parhaan Ravintolan listalla on ravintoloita Espoosta, Helsingistä, Inarista, Kirkkonummelta, Posiolta, Oulusta, Rovaniemeltä, Tampereelta, Turusta ja Vaasasta. Maakuntien ykköspaikat peittosivat jälleen monet pääkaupungin klassikot ja uudet kokeelliset ravintolat.

Ammattilaisten ammattilainen on ravintoloiden puhemies Henri Alén

Toisen kerran listauksessa ääniä annettiin henkilölle eli vuoden ravintolavaikuttajalle. Ammattilaisten ammattilainen (kumppanina Helsingin Messukeskus) on keittiöpäällikkö ja ravintoloitsija Henri Alén, jonka valintaan myönteisesti vaikuttivat hänen viimeaikaiset lukuisat ulostulot ravintola-alan puolestapuhujana.

Äänestäjiltä kysyttiin ennakkoluulotonta ja idearikasta alan kehittäjää, joka luo hyvän pössiksen, joka välittyy myös asiakkaille, ja toimii alan esimerkkinä jakamalla oppeja ja asennetta. Alén oli äänestyksen selvä ykkönen.

Alén kertoo olevansa huolestunut, miten moni ravintola-alan toimija on tällä hetkellä epävarmuuden keskellä jopa peloissaan. Moni pohtii, mitä uskaltaa sanoa ja tehdä sekä saako ylipäätään virkamiehiä arvostella.

”Tämä tunnustus on suurinta, mitä ravintola-alan ammattilainen voi kollegoiltaan saada. Suomessa on kova sukupolvi kasvamassa ravintola-alalle. Meidän vanhojen sotaratsujen pitää jaksaa tehdä hommia ja toimia myös heidän puolestaan, jotta me kaikki saamme tehdä meidän omaa työtämme nyt ja jatkossa”, Alén tähdentää.

Listauksen alakategoriat

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021-listan lisäksi nousevat esille eri sarjat.

Paras Ruoka: Palace, Helsinki (kumppanina Frex-perunat ja -kananmunat)

Paras Tulokas: Bardot, Helsinki (Quandoo Finland)

Paras Innovatiivinen ravintola: Fiasco? by Ultima, Helsinki (Wihurin Metro-tukku)

Paras Viinilista: Muru, Helsinki (Decanter)

Paras Olutlista: Nolla, Helsinki (Mallaskosken Panimo)

Paras Eettinen ravintola: Nolla, Helsinki (Viisi Tähteä Media)

Ammattilaisten ammattilainen: Henri Alén (Messukeskus)

Eeropekka Rislakki: Teknisestä palveluprosessista siirrytään rentoon henkilökohtaisuuteen

Maan 50 parhaan ravintolan listalla on jälleen useita uusia ravintoloita. Samalla moni tuttu ravintola jäi listauksen ulkopuolelle. Varsinkin nousijoista, listan sisäisestä liikehdinnästä sekä äänestäjien antamista perusteluista on tehtävissä johtopäätös, että asiakaspalvelun merkitys on nousussa.

Kuusi sijaa TOP 10:ssä on muuta kuin fine diningia. Muutos on merkittävä äänestyksen historiassa, joka juontaa vuoteen 2004 saakka. Yleensä Michelin-tähti on taannut sijainnin kärkikymmenikössä. Ei enää.



Nyt äänestäjien valintojen perusteluissa ja kommenteissa korostuu palvelukokemus. Teknisestä palveluprosessista on siirrytty henkilökohtaisuuteen, jota arvostetaan läpi koko ravintolalistan.



"Palvelun luonne ratkaisee. Sitä kutsutaan useimmiten käsitteillä rento tai mutkaton. Palvelukokemusta kutsutaan myös sanoilla juureva, rouheva, rehti, välitön, luonteva, tuttavallinen, vilpitön ja henkilökohtainen", päätoimittaja Eeropekka Rislakki selvittää.

Rislakki kertoo, että hyvän ravintolakokemuksen ytimessä on nyt aistittava tunnelma. Palvelu on tunne. Tämä iskee kiilan ajattelutapoihin, mikä tekee ravintolasta hyvän.

”Fine dining ei ole enää yhtäläisyysmerkki ravintolan paremmuuden kanssa – yhdessäolon ja ihmiskontaktien helpottamiselle sekä huomioiduksi tulemiselle se sen sijaan on. Uskallan väittää, että kyse ei ole vain vastareaktiosta korona-ajan eristyksissä olemiselle, vaan pidempiaikaisesta suuntauksesta", Rislakki ennustaa.

Horeca-alojen ammattilaiset antoivat äänensä

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021 perustuu ammattilaisten valtakunnalliseen äänestykseen, jossa näkemyksensä antavat ravintoloitsijat, keittiömestarit, salipuolen johtotehtävissä toimivat, alkoholiala sekä mm. ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaiset.

Listaus nostaa esiin ravintoloita ja niiden takana olevaa antaumuksellista työtä, tekeviä ihmisiä, ideoiden maailmaa, huippuosaamista, ruokakulttuuria, palvelua, bisnesosaamista, filosofiaa, kekseliäisyyttä sekä ravintoloiden design managementia. Tuloksena on kuluttajaa tiukempi ravintolan konseptin, palvelun, ruoan ja juoman yhdistämisen, kokemuksen ja tunnelman arviointi.

Ravintolakohtaiset kommentit jokaisesta sijoille 1–50 sijoittuneesta ravitsemisliikkeestä on luettavissa VIiden Tähden verkkosivuilla (ks. linkki)

Viisi Tähteä -verkkomedia julkistaa myös sijoille 51–100 sijoittuneet ravintolat. Ne ovat nähtävissä Viiden Tähden verkkosivuilla olevassa koosteartikkelissa. (www.viisitahtea.com).

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021

1 Palace, Helsinki

2 BasBas, Helsinki

3 Savoy, Helsinki

4 Alexanderplats, Helsinki

5 Bardot, Helsinki

6 Grön, Helsinki

7 Vinkkeli, Helsinki

8 Olo, Helsinki

9 Muru, Helsinki

10 Inari, Helsinki

11 Kaskis, Turku

12 Kuurna, Helsinki

13 C, Tampere

14 Albina & Alexis, Helsinki

15 Gustav Kitchen & Bar, Rovaniemi

16 Mami, Turku

17 Demo, Helsinki

18 Nolla, Helsinki

19 Ora, Helsinki

20 Tapio, Posio

21 Fiasco? by Ultima, Helsinki

22 Bistro O Mat, Espoo

23 Ostroferia, Oulu

24 Aanaar, Inari

25 Yes Yes Yes, Helsinki

26 Kajo, Tampere

27 Finnjävel, Helsinki

28 Kakolanruusu, Turku

29 Gastro Cafe Kallio, Helsinki

30 Ravinteli Huber, Tampere

31 Wino, Helsinki

32 Sky Kitchen & View, Rovaniemi

33 W30, Helsinki

34 Pastis, Helsinki

35 Bistro O Mat, Kirkkonummi

36 Nooa, Turku

37 Lily Lee, Helsinki

38 Nokka, Helsinki

39 Madonna, Helsinki

40 Nude, Helsinki

41 Aki Pop Up, Helsinki

42 Via Tribunali, Helsinki

43 Smör, Turku

44 Emo, Helsinki

45 Hejm, Vaasa

46 Old Boy, Helsinki

47 Kosmos, Helsinki

48 Bona Fide Pop Up, Helsinki

49 The Bull And The Firm, Helsinki

50 Tintå, Turku