Palkittu kuvataiteilija Sonia Boyce luennoi Helsingissä

Venetsian biennaalissa 2022 Kultaisella leijonalla palkittu brittiläinen kuvataiteilija Sonia Boyce luennoi Helsingissä 14.9.2022. Luento on osa Saastamoinen Foundation Keynote -sarjaa. Tilaisuus on kaikille avoin ja sinne on vapaa pääsy.

Sonia Boyce, Exquisite Tension, 2005 | Image credits: © Sonia Boyce. All Rights Reserved, DACS/Artimage 2022

Boycen luento käsittelee hänen yhteisötaiteessa käyttämiään prosesseja ja niiden kautta syntyneitä taideteoksia. Hänen luentonsa aihe on Oi mitä hölynpölyä – tutkimusmatka sosiaaliseen leikkiin, improvisointiin ja normien rikkomiseen. Viimeisten reilun 20 vuoden aikana Boyce on osallistanut muita ihmisiä taideteostensa tekemiseen työtovereina ja osallistujina. Näissä kohtaamisissa häntä kiinnostaa se, kuinka näennäisen erilaiset ihmiset ja historiat risteävät. Häntä kiehtoo nähdä mitä tapahtuu, kun osallistujat, usein esiintyjien johdattamina, sallivat itsensä ajautua odottamattoman puolelle. Saastamoinen Foundation Keynote: Sonia Boyce Ke 14.9.2022 klo 18-20 (ovet aukeavat klo 17.40 ja ne suljetaan klo 18.00)

Tanssin talo, Kaapeliaukio 3, Helsinki

Kieli: englanti

Salissa on 235 paikkaa, joista 70 on varattu Taideyliopiston opiskelijoille.

Median edustajilla on mahdollisuus varata paikka tilaisuuteen. Ilmoittautumiset 13.9. mennessä osoitteeseen leena.kummu@uniarts.fi Boycen vierailu on osa Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuonna 2014 aloittamaa kuvataiteen kansainvälistymisohjelmaa, johon kuuluu luentojen lisäksi muun muassa kansainvälistä mentorointi- ja residenssitoimintaa akatemian maisteriopiskelijoille ja alumneille. Lue lisää Sonia Boycesta ja luennon taustoista Taideyliopiston tapahtumakalenterista Lue lisää Saastamoisen säätiöstä

Yhteyshenkilöt

Kuvat Sonia Boyce, Exquisite Tension, 2005 | Image credits: © Sonia Boyce. All Rights Reserved, DACS/Artimage 2022 Lataa Portrait of Sonia Boyce, Courtesy of Simon Lee Gallery, Photo: Sarah Weal Lataa