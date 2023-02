Palkitun fantasiakirjailijan uutuus on kauhukertomus surusta – Sarvijumalassa 17-vuotias Lauri käy kauppaa kuoleman kanssa

Lauri herää sairaalasta kohtalokkaan auto-onnettomuuden jälkeen, eikä muista edeltävistä tapahtumista paljoakaan. Äiti on kuitenkin kuollut, isä lääkekoomassa ja koko elämä nuljahtanut uomistaan.

Poika muuttaa toipumaan tätinsä luokse pienelle varsinaissuomalaiselle paikkakunnalle, jossa elämä on varsin toisenlaista kuin kotona pääkaupunkiseudulla. Uusiin ympyröihinsä tutustuva Lauri ihastuu täysillä Vilja-Maariaan, joka kamppailee omien ongelmiensa kanssa.

Lauri alkaa nähdä aaveita sekä yliluonnollista Sarvijumala-hahmoa, joka seuraa häntä valveilla ja unissa. Unimaailmassa Laurin ja Vilja-Maarian välille kehittyy eroottinen yhteys, mutta unet eivät ole pelkästään kiihdyttäviä vaan myös kammottavia ja aivan liian todentuntuisia.

Varsinkin fantasiakirjoistaan tunnettu Magdalena Hai halusi kirjoittaa varttuneemmille nuorille suunnatun kauhuteoksen sekä poikapäähenkilön, joka on harvinaisempi YA-kirjallisuudessa. Luodakseen mahdollisimman uskottavan kuvauksen 17-vuotiaan Laurin elämästä, kirjailija on käyttänyt lähipiiriinsä kuuluvia nuoria miehiä Sarvijumalan esilukijoina.

Päätös kirjoittaa kauhua syntyi Hain omasta suhteesta genreen: hän on itse ollut jo nuoresta pitäen kova kauhufani. Hän näkee kauhun kuluttamisessa myös laajemmalla tasolla paljon hyvää.

”Kauhun terapeuttisuus on hyvä ymmärtää. Se on viihdettä, mutta se auttaa myös käsittelemään vaikeita asioita, jos omassa elämässä on turbulenssia”, Hai sanoo.

Sarvijumala kertoo kaupankäynnistä kuoleman kanssa. Siitä, kuinka läheisen kuoleman jälkeen päätyy helposti vellomaan ajatuksissa, kuinka jotain olisi pitänyt sanoa tai tehdä toisin. Hai ajattelee, että hautajaiset riittinä katkaisee kaupankäynnin kehän ja auttaa pääsemään surussa eteenpäin.

Laurin tarina tapahtuu kokonaisuudessaan kaupankäyntivaiheessa, ennen vanhemman kuoleman hyväksymistä, ennen hautajaisia. Hän on jumissa elämän ja kuoleman välissä.

Synkästä ytimestään huolimatta Sarvijumala on samalla myös tarina tavallisen nuoren miehen elämästä, johon kuuluvat niin kotibileet, ihastumiset kuin seksikin.

Magdalena Hai (s. 1978) on maskulainen fantasiakirjailija, jonka teoksia on käännetty 24 kielelle. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lisäksi Hai on kirjoittanut lyhytproosaa aikuisille. Vuonna 2018 hän oli Finlandia-ehdokkaana Royaumen aikakirjat -sarjan fantasiaromaanillaan Kolmas sisar. Saman sarjan uusin osa, Isetin solmu, palkittiin viime vuonna parhaan fantasiakirjan Kuvastaja-palkinnolla. Tämän lisäksi Hai on palkittu esimerkiksi Kaarina Helakisa- ja Tulenkantaja-palkinnoilla.

Sarvijumala ilmestyy 16. maaliskuuta, ja se ilmestyy myös sähkö- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Miiko Toiviainen.

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi