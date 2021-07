Pandemia-ajan ennätystulos: Yleisöt palasivat elokuvateattereihin Fast & Furious 9:n kyydissä

Jaa

Eilen Suomen ensi-iltansa saanut Fast & Furious 9 teki pandemia-ajan ennätystuloksen keräämällä elokuvateattereihin avauspäivän aikana 11 306 katsojaa. Vuoden 2021 suurin ensi-iltapäivän katsojamäärä on samalla koko pandemia-ajan avaustulosennätys eli suurin ensi-iltapäivän katsojamäärä maaliskuusta 2020 alkaen.

”Fast & Furious 9:n menestys näyttää, että yleisön halu kokea elämyksiä on edelleen tallella. Elokuvateattereissa siihen on turvallinen mahdollisuus kaikille koko maassa,” sanoo Finnkinon elokuvalevityksen päällikkö Mika Nieminen.

Fast & Furious 9 -elokuvaa esitettiin eilen yhteensä 87 teatterissa yli sadassa salissa kautta maan. Elokuvateattereissa noudatetaan huolellisesti turvallisuusohjeita. Useilla alueilla yleisökapasiteettia rajoitetaan turvavälien takaamiseksi.

Fast & Furious 9 on yhdeksäs osa jo lähes kahden vuosikymmenen ajan jatkuneesta, maailman menestyneimpiin kuuluvasta elokuvasarjasta. Toimintaelokuvaa tähdittävät Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Oscar®-voittaja Helen Mirren ja Oscar®-voittaja Charlize Theron. Ohjauksesta vastaa Justin Lin. Elokuvan oikeudet omistaa Universal Pictures ja sen levittää Suomessa Finnkinon elokuvalevitys.

”Nobody does a comeback like the movies.” –Vin Diesel

